Dette er Fotball-Europas «cup-fersking» – norske klubber klare

For første gang på 20 år blir det en tredje europacup i fotball for klubber i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Fra kommende sesong blir det ikke lenger bare mesterliga og europaliga, i tillegg kommer nyvinningen conferenceligaen (ECL).

Det berører flere norske klubber.

Molde, Vålerenga og Rosenborg skal alle inn i 2. kvalifiseringsrunde til conferenceligaen. Norges tre representanter i turneringen utgjøres i et normalår av cupvinneren og lagene som ble nummer to og tre i serien. Viruspandemien resulterte i at det ikke ble arrangert noen cup i Norge i fjor, og dermed kommer lag nummer fire inn debututgaven av ECL.

Bodø/Glimt skal som forrige sesongs seriemester inn i 1. kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Blir det tap allerede der, havner også nordlandsklubben i ECL-kvalifisering. Taperne i 2. kvalifiseringsrunde og senere får først en sjanse i europaligakvalifisering.

Oppsettet

Slik er grunnpilarene i den nye europacupen:

Conferenceligaen skal bestå av 184 lag, inkludert minst ett lag fra hvert av de nasjonale fotballforbundene som er tilknyttet Uefa og 46 utslåtte lag fra kvalifiseringene til mesterligaen og europaligaen. Det blir fire kvalifiseringsrunder før gruppespillet.

Til gruppespillet kommer en miks av klubber som har vært en del av ECL-kvalifiseringen og klubber som røk ut i siste kvalifiseringsrunde til europaligaen.

Ingen de 32 lagene i gruppespillet i ECL er direktekvalifiserte.

22 lag kommer fra ECL-kvalifiseringen, mens de siste ti er lagene som blir slått ut i den siste og avgjørende kvalifiseringsrunden til gruppespillet i europaligaen.

Finale i Albania

De fem store fotballnasjonene (Spania, Italia, England, Tyskland og Frankrike) vil alle ha ett lag i ECL. Fra England skal Tottenham delta i Fotball-Europas nyvinning neste sesong.

Nasjonene som er ranket mellom seks og 15 av Uefa vil ha to klubber med, mens land ranket mellom 16 og 50 får med tre klubber i turneringen. I tillegg er det mulig for lag fra nasjonene som er ranket mellom 51 og 55 å kvalifisere seg.

Kvalifiseringsrundene spilles slik:

1. kvalifiseringsrunde 8. og 15. juli.

2. kvalifiseringsrunde spilles 22. og 29. juli

3. kvalifiseringsrunde spilles 5. og 12. august.

4. kvalifiseringsrunde spilles 19. og 26. august

Gruppespillet starter i september. Turneringen avsluttes med finalen i Tirana i Albania 25. mai 2022.

(©NTB)