Kvinne gjorde sjokkfunn i solarium – ble stengt på dagen

Den østerrikske avisa Kronen Zeitung skriver at den 50 år gamle kvinnen søndag forrige uke ble funnet i solstudioet i byen Deutsch Kaltenbrunn.

Kvinnen gikk inn i det selvbetjente solstudioet Mega Sonnen Studio klokka 14.30.

To timer senere ble hun funnet død av en annen kunde.

Kunden reagerte på at det stod at båsen var i bruk, men at det ikke kom noen lyder fra det.

Åpnet døra med mynt

Etter å ha forsøkt å få kontakt med personen hun mistenkte oppholdt seg i båsen, klarte hun å åpne døra med en mynt.

Da hun tittet inn i solariet, så hun den livløse kvinnen.

Ambulanse ble tilkalt, men livet hennes stod ikke til å redde.

En talskvinne for statsadvokaten i Eisenstadt sier til Austria Press Agency (APA) at kvinnen er blitt obdusert, og at de ikke mener at noe kriminelt har skjedd kvinnen.

– Dette er helt forferdelig. Vi sender våre dypeste kondolanser til familien, sier en talsperson for Mega Sonnen Studio.

Solstudioet ble stengt på dagen, men på Facebook skriver de at det ikke ble funnet tekniske feil hos dem.

«Kjære Facebook-venner. På grunn av den tragiske hendelsen hos oss, vil vi uttrykke vår dypeste sympati for de pårørende. Ettersom etterforskningen ikke viser tekniske, eller andre, feil vet solariet, åpnes solstudioet igjen nå,» skrives det.

Gifteklar 26-åring funnet død

Dette er ikke første gang et lik et blitt funnet i et solstudio.

I 2014 ble en mann funnet livløs i en bås i et solstudio i Trondheim sentrum. Politiet mistenkte ikke at det lå noe kriminelt bak,

Året før ble 26 år gamle Jenna Vickers funnet død i solstudioet TanTastic i Bolton i England.

Vickers, som skulle gifte seg få dager senere, ble ifølge BBC funnet etter at eieren av solstudioet tok seg inn i båsen og forsøkte å redde livet hennes.

Det ble først spekulert på om 26-åringen døde av injeksjoner, men en obduksjon viste at hun døde av hjertesvikt knyttet til fedme.