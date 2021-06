Børven vet ikke om han har rykket ned: – Et nivå jeg ikke er interessert i å spille på

– Et spesielt år med lite besøk, ingen hjemreise og opp- og nedturer i jobben.

Torgeir Børvens oppsummering av det siste året, hvor han scoret 10 mål på 29 kamper og rykket ned fra tyrkiske Süper Lig, gjør at ferien hjemme i Øystese er sårt tiltrengt.

– Det var veldig, veldig godt å komme hjem. Det er enkelt å slappe av her. Det var vel første ferien siden desember 2019, sier 29-åringen med utsikt mot snøhvite Folgefonna på motsatt side av Hardangerfjorden.

Siden sin forrige ferie har han meldt overgang tyriske Ankaragücü. Overgangen fra Rosenborg og norsk eliteserie var stor.

– Jeg visste jo at det ikke var som i Norge. Men det var ting som var veldig skuffende, med hvordan klubben drev, hvordan trenerne var, mentaliteten på en del av spillerne, og hvor lite profesjonelle ting var rundt klubben, sier Børven, og fortsetter:

– Så det var… ja, mye å irritere seg over i starten der. Det tok litt tid å skjønne at «jeg får ikke gjort noe med det, jeg må bare gjøre det jeg kan for meg selv, for at jeg skal prestere best mulig».

Det er vel litt vanskelig å få ordentlig oversikt over sånt før man kommer ned dit?

– Ja, spesielt når du har fem-seks timer på å bestemme deg. Det er minimalt med research, du må egentlig bare ta det litt på magefølelsen, og så pakke kofferten og hoppe i det, sier Børven om avgjørelsen å dra til Tyrkia.

STRUKTURERT: Torgeir Børven sier treningen er mer strukturert hjemme på ferie enn til hverdags. Foto: Jan Eivind Bertelsen / TV 2

Fotballen der sier han er preget av mange svært gode individuelle spillere, med taktiske og disiplinære mangler.

– Det er gode spillere, men det er ikke en felles forståelse for hvordan laget skal opptre. Og det svekker jo ligaen en del, sier Børven, som scoret ti mål på 29 kamper i den tyrkiske toppdivisjonen.

Det er et tall han sier seg fornøyd med.

– Hvis du ser på antall mål og antall minutter, er jeg den mest effektive spissen i ligaen. Så sånn sett så føler jeg at jeg har gjort det veldig bra. Men du tenker jo litt, «hva om jeg hadde spilt alt?» Men jeg er fornøyd med at jeg har klart å snu den starten, og prestere i en ny liga, i et nytt land, og ny kultur. Det har vært en utfordring, men jeg er glad for at jeg tok sjansen, sier Børven, som gikk glipp av de syv siste kampene på grunn av en lyskeskade.

Vet ikke når treningene er

Utfordringen har blant annet vært å forholde seg til mindre ordnete forhold enn dem han er vant med.

Hver kveld får han melding om tidspunkt for oppmøte for trening dagen etter. Treningstidspunktene kan variere mellom svært ulike klokkeslett.

– Du kan ikke planlegge noe som helst. Det er litt sånn dag for dag. Treningshverdagen er mye mer strukturert nå når jeg er hjemme. Det er ganske godt, sier Børven.

Dersom Ligaen ikke utvides til 24, slik enkelte ønsker, rykker Ankaragücü ned. Foreløpig vet han ikke hvilket nivå laget hans skal spille på når sesongen starter opp igjen.

– Jeg er jo ikke veldig interessert i å spille førstedivisjon i Tyrkia etter å ha bevist at jeg kan prestere i Süper Lig, sier Børven, som er under kontrakt ett år til med klubben.

Den inneholder en opsjon etter et visst antall kamper neste sesong.

– Og så er det en utlånsklausul som trer i kraft om nedrykket blir bekreftet. At jeg kan gå på lån til en annen klubb for en liten sum, opplyser han.

Vil tilbake til Norge

Børven har nemlig ambisjoner om å vinne et tittel, noe han aldri før har gjort. Han sier også at han gjerne ønsker seg tilbake til norsk fotball en gang.

– Jeg har et mål om å nå 100 mål i Eliteserien før jeg gir meg, og der er det en liten jobb å gjøre, sier Børven, som er 26 scoringer unna målet.

– Er det sånn at du har kartlagt litt hvem som er interessante for deg, og hvem som er interessert?

– Jeg har snakket med agenten om hva som er aktuelt idet en retur til Norge skjer, men det må jo være interesse fra dem også. Om jeg blir ett år i Tyrkia, om jeg er skadet et år, så er det vel ikke all verdens interesse. Så det er vanskelig å planlegge sånt, sier Børven, som tidligere har spilt i Odd, Brann, Rosenborg og Vålerenga.

I sistnevnte klubb er Dag Eilev Fagermo trener. Han kanskje den treneren i Norge som har fått mest ut av Øystese-gutten.

– Jeg tror det var riktig mann for Vålerenga. Han er veldig bestemt på hvordan han skal ha ting, og han er veldig på å få med seg folk rundt seg, på det prosjektet eller de tingene han tror på. Så jeg tror det var viktig for klubben å få inn en sterk mann som kan styre dem i riktig retning. Og det har han jo absolutt gjort, det var imponerende med bronse i fjor, og han har hentet gode spillere i år, så det blir spennende å følge med, sier den toppscoreren i Eliteserien 2019.

Til tross for at han innehatt den tittelen har sjansen på A-landslaget uteblitt.

– Er det noe som irriterer deg? Eller, tror du det toget har gått?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror kanskje jeg var nærmest etter starten i Twente i 2014, og så vet jeg ikke… jeg har ikke hørt noe mer, ikke i 2019 heller. Så jeg vet ikke hvor nær jeg har vært. Men da det ikke ble telefon fra nødlandslaget, så er det vel et stykke unna, tenker jeg.

Det sier Torgeir Børven, som ikke aner hvor lenge han blir værende hjemme på ferie. Noe beskjed om når den er slutt, har han nemlig ikke fått.

– Jeg kunne godt tenkt meg at det var litt mer ordnede forhold. Både i treningshverdagen der nede og på oppstart og fridager, sånne ting, det er ingenting som er planlagt der nede. Så det er vanskelig å ha for mye system, sier han.