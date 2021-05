Russ anmeldt for forulemping av politiet i Oslo

Det ble amper stemning da en russebuss ble kontrollert av politiet på Manglerud natt til mandag. To russ og en bussjåfør er anmeldt.

En politipatrulje kontrollerte en russebuss utenfor Manglerud senter klokken 3.40.

– Patruljen fant flere feil, blant annet var ferdsskriveren ikke i forskriftsmessig stand, og det ble brukt aggregat under kjøring, noe som ikke er lov. Derfor ble bussjåføren både anmeldt og fratatt sertifikatet, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Dermed sto russen uten buss, og det førte til dårlig stemning.

– Flere ble sinte på politiet, og vi måtte sende flere patruljer til stedet for å roe folk ned. To russ er anmeldt for forulemping av polititjenestemenn, sier operasjonslederen.

Han sier russebussen vil bli tauet inn, men først ble russen kjørt opp til Stovner der bussen kommer fra.

– Vi kunne ikke etterlate russen uten transport på Manglerud, så den servicen fikk de, forteller Stokkli.