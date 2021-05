TV 2s sjakkekspert reagerer: – Et holdningsproblem blant toppspillerne

Mandag kl. 16.30: Se finaleavgjørelsen på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Søndag ble den første av to finalerunder av Champions Chess Tour 6 spilt.

Magnus Carlsen i fire partier mot Wesley So i finalen, og Jan Nepomnjasjtsjij i fire partier mot Teymur Radjabov i bronsefinalen.

Det ble en kort affære. Carlsen endte med en seier og ett tap, pluss to raske remiser med hvite brikker. I bronsefinalen gikk det enda raskere. Nepomnjasjtsjij og Radjabov spilte fire lynraske remiser.

Lettvint forslag

Det får tidligere toppspiller Jon Ludvig Hammer, som også er TV 2s sjakkekspert, til å reagere.

– Man kan ikke i sjakk ta fire kjappe remiser uten at det er et samarbeid mellom spillerne, altså at begge er med på det, forklarer den tidligere toppspilleren.

Før han legger til:

– De korte remisene i Magnus' match var utelukkende på grunn av Magnus, fordi det er hvit-spilleren som har et ansvar for å spille og gå for seier. Wesley (So) sa det ganske tidlig – jeg håper han føler seg like dårlig i morgen, for det var det enkleste jeg har opplevd med svart mot Magnus noen gang.

Han er blitt oppmerksom på diskusjoner i sosiale medier der flere sier at man bør endre formatet, og ikke kan skylde på spillerne. Det synes Hammer blir lettvint.

– Hvis de ikke er interessert i å spille, så er de ikke interessert i å spille. Det finnes ikke noe format i sjakk som kan hindre korte remiser hvis begge spillerne er fullstendig innstilt på det, og jeg synes det vi har sett i dag er et holdningsproblem blant topp-sjakkspillerne, sier han.

Hammer tilstår at han har gjort det samme i løpet av sin spillerkarriere.

– Dette er et vedvarende problem. Et holdningsproblem, som også jeg har hatt problemer med. Det går jo an å finne masse partier der jeg har tatt remis i under 20 trekk. Men bare fordi jeg har gjort det, betyr ikke det at jeg ikke får lov til å si ifra om at noe må endres, sier han.

Carlsen følte seg dårlig

Carlsen forklarte etterpå at han med en gang kjente at han ikke var opplagt eller klar til å spille.

– Det som skjedde mot ham i finalen i fjor, var jo den ene gangen at jeg hadde vunnet første svart-partiet, så endte jeg opp med å tape det andre med hvit. Jeg tenkte at det skal i hvert fall ikke skje nå. Jeg tenkte så lenge jeg ikke føler meg bra, må å redusere antall partier jeg må spille være en god idé. Men igjen, jeg prøvde jo da å fokusere all energien min mot det tredje partiet, men det gikk jo dessverre ikke, sa Carlsen og sikter til partiet han tapte.

– Når det kommer til siste partiet for min del, tror jeg på en måte det hadde vært dumt av meg å prøve å spille et ordentlig parti. Jeg tror jeg hadde risikert mer enn jeg kunne vinne på det, forklarte han.

Carlsens finalemotstander, Wesley So, er litt overrasket over at nordmannen tok raske remiser med hvite brikker. Han sier at han selv ville prøvd å presse litt i det siste remis-partiet om han var Carlsen.

– Men jeg skal ikke stille spørsmål ved hans beslutninger. Jeg er sikker på at det var rett beslutning, men normalt prøver du å vinne med hvite brikker, sier han.

– Vanskelig å forhindre

Amerikaneren tok selv raske remiser tidligere i turneringen. Han forklarer det delvis med nervøsitet, og at det derfor blir mindre søvn, men erkjenner at han har gått for remiser flere ganger med begge farger.

Han tror at mandagens bronsefinale mellom Nepomnjasjtsjij og Radjabov også vil gå raskt for seg. Der deles det ut flere tour-poeng og penger til vinneren.

– Jeg tror ikke Jan Nepomnjasjtsjij er typen som vil spille for tredjeplass. Jeg tror han har nevnt det noen ganger, at han ikke er motivert om han ikke kjemper om førsteplass, sier So, som tror russeren er mer interessert i å tenke på kandidatturneringen.

– Det er ikke godt for supporterne, men hvis du er proffspiller, er du fokusert på resultatene, å ta poeng, gode plasseringer og pengepremiene. Det er viktigere faktorer, dessverre. Det er veldig vanskelig å endre reglene i sjakk for å forhindre det, påpeker han.

Mandag kl. 16.30: Se finaleavgjørelsen på TV 2 Sport 2 og Sumo.