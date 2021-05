Stanset i 114 kilometer i timen i 50-sonen

Klokken 22 skriver Oslo politidistrikt på Twitter at de har stoppet en person i 114 kilometer i timen i Professor Birkelands vei på Furuset, der fartsgrensen er 50 kilometer i timen.

— Vi holdt en laserkontroll i området, og det var lurt. For da kom det en susende i 114 kilometer i timen, sier operasjonsleder Tor Grøttum til TV 2.

Sjåføren, en mann i slutten av 20-årene, blir anmeldt. Politipatruljen vedtok også å beslaglegge førerkortet, noe vedkommende samtykket til.

#Oslo Bil stanset i 114 km/t i 50-sone i Professor Birkelands vei. Anmeldelse og førerkortbeslag, noe sjåføren samtykket til. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 30, 2021

— Han la seg rimelig flat. Noe annet er det ikke vits i. Det er en grunn til at det er 50-sone der. Så vi ser veldig alvorlig på at noen da kjører så fort, sier Grøttum.

I tillegg røyk lappen for to andre sjåfører. En mann i midten av 30-årene kjørte i 84 kilometer i 50-sonen. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hva den tredje sjåføren ble målt til.