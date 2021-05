Hareide truer med rabalder om RBKs landslagsspillere smittes

André Hansen og Kristoffer Zachariassen er tatt ut til Ståle Solbakkens landslagstropp. Begge disse må reise til Málaga med rutefly og vil få tre dagers karantene etter hjemkomst. Det får Hareide til reagere.

– Den største risikoen for våre spillere nå, er når de reiser med rutefly, via Zürich, til Málaga. Og hvis det skjer noe med våre spillere, da blir det rabalder, sier RBK-sjefen.

I tillegg til den nevnte Rosenborg-duoen er også disse Eliteserie-spillerne tatt ut: Fredrik Aursnes, Stian Gregersen, Aron Dønnum, Fredrik Bjørkan og Patrick Berg.

– Helt hårreisende

67-åringen forklarer at de ikke var klar over at spillerne må i karantene når kommer hjem.

– Da de ble tatt ut, var det kommunisert at spillerne skulle være hjemme, men at de kunne trene med oss. De skulle være i karantene, utenom den kohorten vi har, sier Hareide.

Hareide er helt klar på hva han mener burde vært gjort.

– De burde flydd dem direkte ned fra Oslo hvis de var viktig for landslaget. Og det er en risiko for våre spillere. I tillegg mister vi tre dager med dem, i forberedelser til seriespill mot Strømsgodset. Jeg synes det er helt hårreisende, sier han frustrert.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er mildt sagt lite fornøyd med Norges fotballforbunds håndtering av denne saken.

– Jeg fikk vite det for noen dager siden. Jeg mener vi er ført fullstendig bak lyset. Informasjonen fra forbundet var først at spillere ikke skulle i karantene. Jeg syntes dette er håndtert på en elendig måte av NFF, sier Knutsen til AN etter kampen mot Odd.

– Kommunisert på mange måter

Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, opplyser følgende til TV 2 i en SMS:

– 30 minutter før norske troppen skulle offentliggjøres på onsdag fikk vi vite, pr. telefon, at vi ville få unntak på linje med OL- og PL-utøvere. De nærmere detaljene og ordlyden ble fastsatt i forskriften senere på på dagen. Da ble det klart at unntaket innebar at spillerne slipper karantenehotell og kan trene og spille kamper med laget sitt etter negativ test etter dag 3.

– Dette har vi kommunisert på mange måter til klubbene, blant annet i et eget informasjonsmøte med klubbene dagen etter pressekonferansen og i direkte samtaler med flere daglige- og sportslige ledere i de berørte klubbene. Dette er kompliserte og nye regler som myndighetene endrer ofte. Vi gjør vårt ytterste for at klubbene skal få løpende informasjon om alle endringer.

Hun skriver videre at NFF er glad for at spillerne har fått unntak, og har samtidig forståelse for deler av Hareides frustrsjon.

– Vi forstår selvsagt at klubbene ønsker spillerne i fellestrening fra dag 1, men myndighetene vurderer at det pga smittevernhensyn er nødvendig med minst tre dager.

Tvedt Anderssen opplyser at alle spille som skal hjem til Norge flyr med charter på vei hjem fra samlingen.

Vil vurdere situasjonen

Videre forklarer RBK-treneren at klubben nå vil vurdere om spillerne hans i det hele tatt kan delta på landslagssamlingen i Málaga, og kampene mot Luxemburg og Hellas.

– Vi må jo vurdere om vi skal sende folk ned, men jeg vil ikke ta fra Zachariassen eller André Hansen muligheten til å spille på landslaget. Jeg synes det er veldig dårlig håndtert.

Det han likevel virker mest frustrert over, er sviktende kommunikasjon fra Norges Fotballforbund.

– De burde orientert oss mye mer i forkant på hva som ville skje. Det at myndighetene skal sette de i karantene kan ikke vi gjøre noe med.

– Forbundet har håndtert det på en veldig rar måte, informasjonsmessig.