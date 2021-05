Sandefjord-tabber ga Vålerenga seieren

Sandefjord truet Vålerenga, men takket være en kjempetabbe og et klønete gitt straffespark kunne Oslo-guttene juble for tre nye poeng i eliteserien søndag.

Vålerenga tok ledelsen før pause da Jonatan Tollås Nation steg opp på et innlegg fra Christian Dahle Borchgrevink og stanget ballen over keeper Jacob Storevik, som ikke var raskt nok opp med hendene.

2-0-målet kom kvarteret etter pause da gjestenes Wembangomo klønete det til med et håpløst tilbakespill. Udahl plukket den opp, ble felt av keeper Storevik, men før dommer reagerte hadde Layouni snappet opp ballen og satt den i nettet.

Sander Moen Fosser utlignet ikke lenge etter, men da Marc Vales var klønete og dro ned Udahl innenfor sekstenmeteren, kunne Aron Dønnum sette spikeren i kista.

Dermed fortsetter Vålerenga snuoperasjonen etter tap mot Kristiansund og uavgjort mot Mjøndalen for tre og to runder siden. Torsdag slo de Molde 3-2 i Romsdal. De holder 5.-plassen i Eliteserien, tre poeng bak Rosenborg, som har en kamp mer spilt, og to poeng bak Bodø/Glimt på 2.-plass.

For Sandefjord var derimot kampen en nedtur etter at de var overtiden unna poeng mot Rosenborg torsdag. De står med tre tap og kun tre poeng etter fire spilte kamper.

