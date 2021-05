Full retrett fra Hareide: Innbytterne tok RBK fra årsverste til seier

Se sammendrag øverst

Poengtap hjemme mot Stabæk ville vært tungt for RBK. Nå er i stedet trønderne serieleder med 14 poeng på sju kamper.

– Førsteomgangen var elendig. Jeg måtte bruke høy innestemme for å prøve å vekke spillerne, sa Hareide da han møtte pressen etter kampen.

Treneren var likevel fornøyd med svarene han fik fra spillerne etter pause og roste spesielt innbytterne. Basert på de siste kampene til trønderne, mener Hareide at laget må bli mer kynisk i begge ender av banen. Han er også letet over at de kom bra ut av å spille sju kamper i mai.

– Det var en gambling, men nå har vo lært oss å spille mang ekamper på kort tid. det får vi bruk for når vi skal spille kvalik til spill i Europa.

Tok grep i pausen

RBK-trener Åge Hareide overrasket med laguttaket, der Guillermo Molins og Dino Islamovic fikk plass på topp, sammen med Kristoffer Zachariassen. Med kanter som ikke er kanter, og uten Zachariassen på midten, skapte RBK null og niks i første omgang. Trønderen Simen Wangberg ga Stabæk ledelsen på en keepertabbe av RBKs André Hansen.

Åge Hareide. Foto: Ole Martin Wold

Hareide slo full retrett i pausen, tok ut Molins og indreløper Edvard Tagseth og satte innpå to nye kanter i Emil Ceide og Rasmus Wiedesheim-Paul.

Det ga umiddelbart resultater da Zachariassen og Ceide kombinerte før Wiedesheim-Paul headet inn 1-1 etter ett minutt på banen.

Ceides første seriemål, Zachariassens sjuende på sju kamper i år og Besim Serbecics hodestøt ga 4-1. En flott heading fra Herolind Shala ga Stabæk et trøstemål på slutten.

Nå venter Strømsgodset for Rosenborg, og Tromsø for Stabæk.

(©NTB)