Helsekapasiteten i Hammerfest: — Kritisk

Stenger ned enda en uke for å få kontroll på utbruddet.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap), beskriver situasjonen i kommunen som dramatisk.

— Det er klart det er alvorlig når det er så mange smittede i kommunen. Nå har 2700 av våre 11.500 innbyggere vært i karantene. Det lammer store deler av samfunnet og flere virksomheter er hardt berørt, sier hun i et intervju på TV 2 Nyhetskanalen.

Det siste døgnet er det registrert flere nye smittetilfeller, slik at det totale antallet smittede i kommunen nå er oppe i 300 personer. Samtidig er 66 personer ute av karantene.

I helgen ble de lokale tiltakene i Hammerfest videreført i en uke til.

— Vi trenger å begrense kontakten mellom folk i en uke til. Det jobbes fortsatt på spreng med utstrakt testing, smittesporing, karantene, og isolasjon om nødvendig.

— På bristepunktet

— Flere politifolk er bekreftet smittet. Er samfunnskritiske funksjoner i fare?

— Vi har beredskapsmøter hver morgen, og foreløpig er det ingen avvik. Men vi følger situasjonen fortløpende. Det er helse- og omsorgssektoren som er hardest rammet, der er flere ansatte i karantene.

— Hvordan er kapasiteten i helsevesenet?

— Den er nok kritisk, det vil jeg si. Selv om en del er vaksinert, så er det fortsatt sånn at vi har et stort antall som er ute av drift på grunn av karantene, så vi er på et bristepunkt.

Videre forteller Næss at det er gjort omdisponeringer, slik at folk bistår der det er behov. Kommunen er klare for å gjøre ytterligere omdisponeringer og hente inn folk fra andre sektorer om smittesituasjonen skulle bli verre.

Tallene viser ifølge ordføreren at utbruddet begynte blant de unge, men at det nå øker prosentvis mest i aldersgruppen 40+. Blant de eldste er det ikke meldt om smitte.

— Så det kan jo tyde på at vaksineringen fungerer, sier Næss.

Kritisk til omfordelingen

19. mai besluttet regjeringen å omfordele vaksinedoser slik at 24 kommuner i Oslo og Viken får flere doser. De vil få rundt 45 prosent økning i antall doser frem til alle over 18 år er vaksinert. Dosene skal tas fra 309 andre kommuner, som får 35 prosent færre doser enn planlagt. Dette skal tas igjen i slutten av juli.

Dagen etter at dette ble kjent, kom nyheten om smitteutbruddet i Hammerfest.

Ordføreren er ikke fornøyd med omfordelingen.

— Jeg mener landet burde stå sammen gjennom hele dette løpet. Så skjønner jeg at det har vært ekstra krevende for Oslo-regionen.

— Men det at 18-åringene nå får vaksine før de som er i risikogruppene oppe hos oss er vanskelig å forstå. For vi har et utbrudd og smitten kan komme hvor som helst. Det ser vi jo akkurat nå.