BJ Thomas er død

Den amerikanske sangeren Billy Joe Thomas er mest kjent for låtene «Raindrops keep fallin' on my head» og «Hooked on a feeling».

Han ble 78 år gammel og døde lørdag i Arlington i Texas. Det er agenten som bekrefter dødsfallet, skriver AFP.

I mars fortalte artisten at han hadde fått lungekreft.

— Jeg vil bare benytte denne unike muligheten til å dele min takknemlighet til Gloria, min fantastiske kone og klippe i over 53 år, familien min, venner og fans, skrev han i sosiale medier den gang.

«Raindrops keep fallin' on my head» ble i 2013 innlemmet i Grammy hall of fame. Sangen vant også en Oscar-statuett for beste originale sang etter å ha vært med på lydsporet til storfilmen «Butch Cassidy and the Sundance kid» i 1969.

It is with profound sadness we confirm the passing of BJ Thomas. pic.twitter.com/l2zrmtfmKw — BJ Thomas (@TheBJThomas) May 29, 2021