Danmarks Radio: – USA drev spionasje mot norske toppolitikere

Operasjonen har hatt navnet «Operation Dunhammer», og ifølge den danske rikskringkasteren er det etterretningsorganisasjonen NSA som står bak spionasjen.

De skal ha utnyttet samarbeidet med Forsvarets Etterretningstjeneste, og benyttet avlytting av internettkabler til å spionere på statsledere og høyt plasserte embetsmenn i Norge, Sverige, Frankrike og Tyskland.

Uklart omfang

Blant annet skal forbundskansler Angela Merkel være blant de som er utsatt for spionasje gjennom det dansk-amerikanske samarbeidet.

DR viser til det de hevder er totalt ni uavhengige kilder i etterretningen som uavhengig har bekreftet de hemligstemplede opplysningene.

«Operation Dunhammer» er aksjonen som har avslørt spionasjen.

En av konklusjonene i operasjonen er at NSA målrettet har innhentet data gjennom å bruke flere politikere og embetsmenns telefonnumre som selektorer, noe som betyr at de brukte numrene til å identifisere informasjon i datastrømmen som går over grensene.

Det er uviss hvor stort omfanget i spionasjen har vært, men det skal være snakk om politikere som jobber med områder etterretning «klassisk interesserer seg for».

Lysbakken: – Dypt alvorlig

SV-leder Audun Lysbakken mener det er et «dypt alvorlig og urovekkende tillitsbrudd,» hvis USA har spionert mot norske politikere gjennom Danmark.

– Det er helt nødvendig å få kortene på bordet og finne ut av hva som har skjedd, sier Lysbakken.

Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har vært i kontakt med den svenske forsvarsministeren Peter Hultquist om saken, og sier til NRK at de begge tar «påstandene som fremkommer alvorlig».

Fredag ble han også oppringt av den danske forsvarsministeren, Trine Bramsen.

– Danskene kommer ikke til å kommentere på anonyme kilder. Det gjør heller ikke vi, men hennes budskap til meg var tydelig: avlytting av allierte er totalt uakseptabelt for danske myndigheter, sier Bakke-Jensen til kanalen.

