Grov tabbe i Eliteserien: Feil spiller utvist

Tromsø-Sarpsborg 08 0-2

I starten av kampen oppstod det en utrolig situasjon på Alfheim.

Sarpsborg-spiller Ibrahima Koné ble dratt ned i feltet, trolig frarøvet en stor målsjanse. Dommeren pekte på straffemerket, før han ga det røde kortet til Anders Jenssen.

Reprisene viste imidlertid klart og tydelig at det var stopperkollega Kent-Are Antonsen som dro Koné ned. Antonsen ble spurt av Discovery om situasjonen i pausen.

– Han viser jo ut feil mann. Det er jeg som skal ha kort hvis det er noe, sa Tromsø-spilleren.

Derfor sa han ikke ifra

Jenssen hadde en diskusjon med dommeren før han gikk av banen. Etter kampen forklarer han hendelsesforløpet overfor iTromsø.

Han sier at han ikke vurderte å fortelle at det var Antonsen som dro ned Koné.

– Jeg gjør dommeren veldig oppmerksom på at jeg mener at det er helt feil, men jeg drar ikke noen spillere under bussen og peker ut noen andre. Det ville jeg aldri ha gjort. Men det er klart at jeg protesterer høylytt og opptil flere ganger, men det er vanskelig når dommeren ikke ønsker å lytte til det, sier Jenssen til avisen.

Team manager i Tromsø, Lars Petter Andressen, bekrefter til TV 2 at klubben kommer til å legge inn en protest.

– Vi har en veldig klar forventning om at den karantenen han eventuelt får selvfølgelig ikke skal gjelde. Dommeren har også vært tydelig på at det var en feil og at feil mann ble vist ut, sier han.

Dommer Marius Hansen Grøtta kom ut i pressesonen og la seg flat etter kampen, ifølge iTromsø.

– Der svikter jeg og teamet mitt og det er utrolig kjedelig å ikke få med seg hvem som lager straffen. Nå må vi hjem og drøfte hva vi kunne gjort annerledes, sa dommeren, ifølge avisen.

– Skal ikke skje på dette nivået

Dommersjef Terje Hauge var selv på oppdrag under Brann-Strømsgodset, men har fått med seg korte trekk om saken via media en drøy time etter kampslutt.

– Det jeg kan si nå, er at dommeren må skrive en rapport til NFF, så vil jusavdelingen (i forbundet) følge opp i morgen ved hjelp av rapport fra dommeren, bilder og rapport fra Tromsø, sier Hauge til TV 2.

Han understreker at han må snakke med hele dommerteamet for å få en forståelse for hva som har skjedd, men konstaterer at tabben var uheldig og noe som ikke skal skje.

– Vi er bare mennesker og gjør menneskelige feil. Jeg må lytte til hva som er årsaken før jeg uttaler meg mer. Dommeren som er involvert i kampen og vi som jobber med dommere vet at det ikke skal skje på dette nivået, men alt har en forklaring, poengterer han.

Hauge vil ikke svare på spørsmål nå om hvilke konsekvenser det kan få for Hansen Grøtta, men legger til at dette er nok et argument for å få VAR til norsk fotball.

Dommersjefen mener at det er på tide.

– Et verktøy som man har i 25 andre ligaer rundt om i Europa, og som hadde plukket opp identiteten slik at den rette spilleren blir utvist, sier Hauge.

Ekspertene spekulerte

Hendelsen ble diskutert i FotballXtra-studio. Lot Anders Jenssen seg vise ut feil med vilje?

– Ja, det tror jeg. De tenkte kanskje at det er viktigere for laget å ha Antonsen på banen, sa Ole Martin Årst.

– Det høres jo smart ut. Det vitner om god selvinnsikt, supplerte Endre Olav Osnes.

Begge to var skjønt enig i at det var svakt av dommer Marius Hansen Grøtta.

– Åpenbart. Å vise ut feil mann, det er en så stor feil, som ikke skal skje, sa Årst.

Koné tok straffen selv og scoret. Tolv minutter senere la Jonathan Lindseth på til 2-0 for sarpingene. Flere mål ble det ikke i kampen.