Anklaget far for å ha drept egne barn

For ett år siden ble en helt uskyldig småbarnsfar lagt i håndjern og puttet i politibilen. Der fikk han vite at begge barna hans var drept og at han var siktet.

Noen timer senere skjønte politiet at faren var uskyldig. Han ble feilaktig arrestert fordi barnemoren forsøkte å legge skylden på ham.

Nå er hun tiltalt for dobbeltdrap og falske anklager.

Rettsaken starter i Nedre Romerike tingrett på mandag.

Skulle på ferie til Geilo

Historien om den grusomme tragedien startet søndag 19. juli i fjor. Da rykket politiet ut til Lørenskog etter melding om mulig brann i en leilighet.

Da de kom frem fant de en norsk mor og hennes to barn; Gabriel på ett år og Mikael på sju år. De skulle hentes av pappaen sin samme dag og dra på ferie til Geilo.

Politiet sendte tidlig ut en pressemelding den dagen:

«Politiet fikk melding om lekkasje fra et utløst sprinkleranlegg klokken 8.30 søndag morgen. Da politiet ankom leiligheten i Lørenskog, fant de to livsløse, små barn og en alvorlig skadd mor.»

ÅSTEDET: Politiet fant moren og de to barna livløse i leiligheten. Foto: Fredrik Hagen

Den søndagen i juli i fjor så tobarnsfaren overskrifter på nettet om at to barn var døde. Han kjente igjen bildet av blokken hvor han skulle hente sine to sønner og kastet seg i bilen.

Det var fullt av presse og politi da faren kom kjørende. Han ble beordret ut av bilen, påsatt håndjern og plassert i en politibil. Der fikk faren vite at sønnene hans var døde og at han var siktet.



Se video fra da faren får budskapet øverst i saken. Video er gjengitt med tillatelse fra barnefaren.



Etter pågripelsen kalte Øst politidistrikt inn til en pressekonferanse. Der bekreftet de at far var siktet.

Etter hvert skjønte politiet at de hadde blitt lurt.

I stedet siktet de moren for drap på de to gutten. De mener hun har kvalt Gabriel og Mikael mens de lå i senga.

Etterpå mener politiet at hun også forøkte å starte brann i leiligheten. Det var derfor sprinkleranlegget ble utløst.

SNUDDE ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Sonika Sharma Sundheim kunngjør under et pressetreff om drapsetterforskningen i Lørenskog, at moren til de to døde barna er siktet for drap. Foto: Heiko Junge

Sterk mistillit

Faren vil ikke stille opp selv, men via bistandsadvokaten reagerer han sterkt på hvordan politiet arresterte ham.

- Hvordan preger dette ham?

- Det preger ham i form av en sterk mistillit mot politi og myndigheter, på måten han ble håndtert av dem. Puttet håndjern på ryggen, inn i politibilen og beskjed om at barna var drept og at han hadde drept dem. Det er klart han reagerer sterkt på dette, men forsøker å komme seg videre, sier bistandsadvokat John Christian Elden.

TV 2 har spurt Øst politidistrikt om hva de tenker om arrestasjonen av den uskyldige barnefaren.

– Sånn i ettertid, beklager dere pågripelsen og måten far fikk dødsbudskapet på?

– Pågripelsen skjedde som følge av at far ble utpekt som gjerningsperson. Dette var på bakgrunn av informasjon som politiet fikk innledningsvis. Vi har stor forståelse for at han opplevde pågripelsen som belastende, og vi har i ettertid hatt flere møter med ham for å forklare hvorfor det ut ifra omstendighetene var nødvendig. Politiet opplever at vi har hatt en tett oppfølging, blant annet fra en dedikert pårørendekontakt, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Siktet sliter med å huske

Bistandsadvokat John Christian Elden er ikke enig i at oppfølgingen til politiet har vært bra.

– Politiet nektet å kontakte og underrette hans familie om hva som hadde skjedd. De ga ikke noen oppfølging og også etter dette har de hatt problemer med å følge ham opp, sier Elden.

Gunhild Lærum forsvarer den drapssiktede moren. Hun sier til TV 2 at hennes klient sliter med å huske detaljene fra hendelsesforløpet.

Dobbeltdrapet på Mikael og Gabriel er ferdig etterforsket. Mandag starter rettsaken.