Kjempeopptur for Brann: – Dette kan være et herlig vendepunkt

Etter seks strake tap snudde vinden for Kåre Ingebrigtsen og co.

Brann-Strømsgodset 3-0

– Det er ikke tvil om at det gir oss selvtillit. Det er en utrolig god følelse å sitte i garderoben med de tre poengene, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Samtidig har han en pekefinger å rette mot forbundet. Brann har hatt et heftig kampprogram, og allerede spilt sju kamper. Flere rivaler i bunnen av tabellen har bare spilt fire kamper etter at sesongstarten ble utsatt for Viken-klubbene.

På spørsmål om det oppleves urettferdig at Brann har spilt så mange kamper på kort tid, svarer han:

– Ja, ja, men det er ikke noe å lure på.

– Vi snakker om fair play, men å spille sju kamper på 21 dager er ikke noe fair play. Jeg kan ikke skjønne at forbundet har fått til det der, men vi har ikke sagt noe og forholdt oss til det, fortsetter Ingebrigtsen, før han til slutt legger til:

– Jeg synes det er en meget underlig avgjørelse.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, påpeker at forbundet måtte gjøre tilpasninger: Både på grunn av de utsatte kampene, og for å gjøre klubbene best mulig skikket for spill i Europa.

Derfor ble Rosenborg-Brann flyttet frem, som gjør at de to har spilt én kamp mer enn de andre som startet til normal tid.

– Det er tett. Det er det ingen tvil om. Det henger sammen med at vi må presse sammen en sesong som er to måneder kortere, sier Fisketjønn.

– Den måtte inn der, det var ikke mange datoer å ta av. Det ser skeivt ut i forhold til de andre, spesielt dem i Viken og Vestfold og Telemark på grunn av nedstengningene. Ingen liker at vi har en haltende serie, men sånn er det i dag. Det går an å forstå. At det er tett, det synes vi alle, fortsetter han.

– Livsviktig

Brann-spilleren Kasper Skaanes er klar på hvor viktig seieren var.

– Det var livsviktig. Seks strake tap ser stygt ut og er brutalt i fotballverdenen, sier Kasper Skaanes til TV 2.

Brann-spilleren, som hadde en assist i seieren over Godset, mener at de har klart å bevare optimismen til tross for den dårlige starten.

– Vi har skikkelig tro på prosjektet vi holder på med, og føler at vi har prestert okey i store deler av kamper vi har tapt. Vi ser lyst på det fremover og har tro på at det her skal vi klare i løpet av sesongen, sier Skaanes.

Déjà vu

Brann tok endelig sesongens første eliteseriepoeng, til tross for en start som nok vekket dårlige minner fra forrige kamp mot Stabæk.

Denne gangen var det Petter Strand som bommet på straffe.

Men i motsetning til i Bærum, var det denne gangen Brann som scoret kort tid etterpå.

Kasper Skaanes la et strøkent innlegg til 19-åringen Aune Selland Heggebø, som hadde gått på et lurt løp i feltet.

– Dette kan være et herlig vendepunkt, kommenterte TV 2s Marius Skjelbæk i FotballXtra.

Robert Taylor var en av de farligste spillerne før hvilen. Den EM-klare finnen tok seg forbi backen med en lekker overstegsfinte, før han slo ballen inn i feltet. Han traff en uheldig Gustav Valsvik, som sendte ballen i eget nett.

Strømsgodset hevet spillet i andre omgang, men ble straffet av en feil på egen banehalvdel i jakten på redusering.

Simba-mål

Nysigneringen Moonga Simba tok imot muligheten. Han gikk på et soloraid før han var sikker i avslutningsøyeblikket. Langs sidelinjen jublet en ekstatisk Brann-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Det ser ut som han har vunnet cupfinalen! Brann vinner, og det er sabla fortjent i kveld, konkluderte Skjelbæk.