Tennisstjerne bøtelagt og trues med utestengelse fra Grand Slam

Arrangøren av French Open, av mange kalt Roland-Garros, opplyser på sine nettsider at Osaka er bøtelagt. Grunnen er at hun ikke har stilt opp på obligatoriske arrangementer med pressen i forbindelse med turneringen.

Japaneren kunngjorde før turneringen at hun ikke ville stille opp på pressekonferanser for å beskytte sin mentale helse, skriver BBC.

Hun innfridde ikke sine obligatoriske plikter overfor pressen etter å ha slått Patricia Maria Tig i første runde søndag. Derfor ble hun ilagt en bot på 15.000 dollar, skriver arrangøren. Det tilsvarer cirka 126.000 kroner etter dagens kurs.

Osaka advares mot strengere sanksjoner skulle regelbruddene gjentas, inkludert utkastelse fra turneringen. I tillegg kan det lede til større bøter og fremtidige utestengelser fra Grand Slam-turneringer.

Ifølge arrangøren ba de henne om å revurdere pressenekten. I tillegg skal de ha mislyktes i forsøket på å snakke med henne for å forsikre seg om hennes velvære, samtidig som de understreker at spillernes mentale helse er «av den største betydning» for dem.

Selv om hun ikke stilte opp på pressekonferansen, gjorde hun et intervju på banen etter seieren mot Tig, ifølge BBC.

– Bevegelsene mine på grus kommer seg. Hvis jeg spiller flere kamper, vil det forhåpentligvis bli bedre, sa hun.

Osaka er nummer to på verdensrankingen.