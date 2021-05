Storspilte i sin siste kamp – sikret klubbens første mesterliga–tittel

Brest Bretagne – Vipers Kristiansand 28–34

Både Brest og Vipers var finaledebutanter i Champions League, og det var Vipers som benyttet muligheten til å sikre klubbens første tittel i den gjeve turneringen.

Vipers tok ledelsen fra start og ga den aldri fra seg. Henny Reistad leverte nok en gang en forestilling i verdensklasse, med 12 scoringer på 14 forsøk. Bærumsjenta spilte sin siste kamp for Vipers før overgangen til Esbjerg.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle ble som dette etter to kamper, med både MVP og gull. Det er veldig stort at vi har klart det, sier Reistad til TV 2.

Stjerneskuddet legger heller ikke skjul på at det er vemodig at hun nå forlate Vipers.

– Det kunne ikke blitt bedre enn dette, det er et perfekt farvel, sier Reistad.

Ole Gustav Gjekstad har vært med på å ta CL-tittelen før, men aldri som hovedtrener.

– Dette betyr ekstremt mye. Det er det største du som kan oppnå som klubblag, sier Vipers-trener Gjekstad om triumfen.

Reistad–hyllest

Både lagvenninner og håndballeksperter mener Reistad er best i verden.

– Akkurat som hun spiller nå er hun best i verden. Hun driver periodevis med en annen idrett. Det er bare å bøye seg i støvet for Henny Ella Reistad, sier TV 2s, håndballekspert Bent Svele.

Reistad fikk også tildelt prisen som den beste spilleren i Final Four.

– Det har ikke gått helt opp for meg, det føles helt utrolig, sier Heidi Løke til TV 2 etter seieren, og legger kjapt til hva hun mener om Henny Reistad:

– Hun er verdens desiderte beste håndballspiller som hun spiller nå.

Veteranen strålte

I den andre enden av banen strålte 41 år gamle Katrine Lunde. Veteranen vartet opp med en drøss av fantastiske redninger.

– Lunde var også i verdensklasse. Vipers slapp til mange muligheter, men Lunde tok det hun skulle og litt til, mener Svele.

Etter kampslutt var Lunde en av mange spillere som tok til tårene.

– Det er helt fantastisk. Jeg hadde tårer i øynene på slutten der. Det er helt utrolig, jeg klarer ikke beskrive det, sa Lunde til V4 etter kampen.

Dette var målvaktens femte Champions League-tittel, men den første med et norsk lag.

Av norske klubber er det kun Larvik som har vunnet Champions League tidligere.

Drømmestart

Kristiansand-laget fikk en strålende start på kampen, med 5–1 etter fem minutter spill.

Reistad fortsatte storspillet fra lørdagens semifinale, med tre scoringer på de første åtte minuttene. Men franske Brest slo tilbake, og gikk fra 3-8 til 9–9 på kun seks minutter.

I andre halvdel av førsteomgang klarte Vipers på nytt å opparbeide seg en ledelse. Lunde vartet opp med flere gode redninger (8 totalt) og Vipers ledet 18–14 til pause.

Skytsengelen Reistad

Etter hvilen gjorde Vipers som i førsteomgang, og begynte omgangen mesterlig. Reistads storspill ville ingen ende ta, 22-åringen steg til værs og banket inn 21–15 for sørlendingene.

Den seksmålsledelsen klarte Brest etter hvert å få ned til en firemålsledelse, men kom aldri nære nok til å virkelig true Vipers som til slutt kunne slippe jubelen løs etter 34–28.