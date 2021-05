Nær ved å bli vraket av Solbakken – nå varsler Hauge prat med Milan om fremtiden

Jens Petter Hauge svevde nærmest på en sky og ble umiddelbar en suksess i Milan, men de siste månedene har det gått tyngre for den norske 21-åringen.

Tre kamper fra start er status i Serie A, men de siste ni kampene i årets sesong fikk han ikke engang fått komme inn fra benken. Europa League-troppen ble han dessuten tatt ut av undervegs i turneringen.



Nå er Hauge klar på at han og Milan må ta en prat om fremtiden.

– Først og fremst skal jeg nullstille nå og forberede samlingen med landslaget her. Så blir det vel en liten ferie før jeg tar opp dialogen med Milan. For det er en dialog som må taes i hvert fall, sier Jens Petter Hauge.

– Hva ønsker du?

– Jeg er forberedt på å dra tilbake dit og kjempe om en plass. Men om de vil det annerledes, så får jeg ta stilling til det, sier Hauge.

Han er klar på hva som er viktig for ham.

– Først og fremst vil jeg være en del av et lag og bidra, ikke bare på trening, sier han.

– Har vist at jeg har noe i Milan å gjøre

Selv om han innrømmer at han er litt usikker på framtida, så er Jens Petter Hauge tydelig på at han mener han gjorde et riktig klubbvalg da han gikk til Milan.

– Det har vært et utrolig langt år der mye har skjedd. Det har vært mye adrenalin og sånn. Når man da får litt tid til å tenke over hvor stort steget jeg egentlig tok var, så er jeg til syvende og sist utrolig fornøyd med året og valget jeg har tatt, sier Hauge.



Han mener året tross alt har vært utrolig lærerikt.

– Det har vært en helt ny hverdag for meg å få trene og spille med noen av de største profilene i verden. Milan er en sinnsykt stor klubb, det er en by som nesten lever av fotballen og fotballen betyr alt. Det har vært utrolig lærerikt. Så er det kanskje lett å huske hvordan ting sluttet i år, men jeg føler jeg har vist meg fram på et helt nytt nivå og at jeg har fått vist at jeg har noe der å gjøre, sier Hauge.

Blant annet har han stiftet bekjentskap med Zlatan Ibrahimovic. Det har vært en a-ha-opplevelse for nordmannen.

– Han er en utrolig god fotballspiller. Han setter standarder som jeg ikke engang trodde var mulig. Det er kvalitet i alt han gjør og han får med seg resten av laget, sier Hauge.

Var nær ved å bli vraket av Solbakken

21-åringen mener derfor at han har lært mye i løpet av året.



Sportslig har han tilpasset seg et høyere nivå. Utenfor banen har han lært seg italiensk slik at han forstår det meste av det som blir sagt.

Likevel har ikke Hauge noen planer om å være en læregutt over lang tid.



Han vil ha spilltid, både på klubblaget og på landslaget.

Det var det like før han ikke fikk sjansen til under den pågående landslagssamlingen i Spania. Under forrige samling la ikke Ståle Solbakken skjul på at han var skuffet over det Hauge presterte.

Kombinert med manglende spilletid i Milan i det siste, så innrømmer Solbakken at det var så vidt Hauge kom med denne gang.

– Det var «touch-and-go» om jeg skulle ha han med nå. Han viste seg ikke fra sin beste side på sist samling, det er ikke det vits å legge skjul på. Han var skuffende. Det vet han og det vet alle andre som var der, sier Solbakken.

Selv har ikke Hauge noen problemer med at Solbakken er så ærlig på det.

– Jeg er fra Nord-Norge. Vi er vant til at man kaller en spade for en spade, sier Hauge.

Allerede etter to økter på spansk jord, kan han glede seg over at Solbakken virker langt mer positiv denne gang.

– Jens Petter har allerede vist mye mer enn han gjorde på forrige samling. Han ser litt lettere ut i kroppen, sier Solbakken.

Tror tidligere motgang hjelper

Selv om Jens Petter Hauge i nesten alle år har vært et stortalent, har det ikke vært noen automatikk i at han skulle slå gjennom.



Så sent som i 2018 slet han benken i Aalesund i 1. divisjon. TV 2 har tidligere omtalt at han da spilte flere kamper i 4. divisjon.

– Da jeg satt på benken i Ålesund, så var jo det også et nytt steg uten å ha kompisene i nærheten. Det var en gjeng jeg ikke kjente så godt. Det at jeg har vært gjennom slike ting, tror jeg gjør det enklere for meg nå, sier Hauge.

Han tror de fleste må gjennom perioder som han er gjennom nå dersom de skal nå sine mål i fotballen.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke bare har svevd på en sky de siste årene. Det gjør at jeg vet at dersom jeg gjør ting riktig, så kommer oppturen igjen. Så lenge jeg er mentalt klar for å ta den jobben, så er jeg sikker på at jeg kommer til å ta sjansen når jeg får den, sier Jens Petter Hauge.



Første sjanse kan komme allerede mot Luxembourg onsdag. Det for et landslag Jens Petter Hauge har enormt tiltro til.

– Klart man skal ha store ambisjoner for det laget her. Vi må tørre å snakke om å komme tilbake i mesterskap, mener Hauge.