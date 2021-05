Fallskjermhopper traff strømledning

— Dinglet to meter over bakken.

Like før klokken 16 søndag ettermiddag fikk politiet melding om at en fallskjermhopper hadde truffet en strømledning inne på flyplassområdet på Bardufoss lufthavn.

Ulykken skal ha skjedd under et organisert fallskjermhopp fra flyplassen.

— Han dinglet to meter over bakken, og strømmen måtte kobles ut. Så ble han reddet ned av brannvesenet, forteller operasjonsleder i Troms politidistrikt, Eirik Kileng, til TV 2.

Til alt hell skal mannen ha kommet uskadd fra ulykken.

— Man frykter det verste når man får inn en slik melding. Det høres ikke bra ut, men han skal altså ikke være skadd.

Ifølge operasjonslederen skal fallskjermen ha blitt noe svidd.

Det ble først meldt at det var snakk om en høyspentledning, men leder for Troms fallskjermklubb, Are Heggmo, sier det er snakk om en lavspentledning.

Han forteller at mannen er i god form og at han er klar for neste hopp.