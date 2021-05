TIX vinner tidligere verstingpris

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er første gang en nordmann vinner det som tidligere var kjent som prisen for «verst kledde» Eurovision-artist.

Barbara Dex-prisen er en uoffisiell prisutdeling laget av Eurovision-fans. Det skriver ESC Norge.



Utdelingen ble startet av den Nederlandske fansiden The House of Eurovision i 1997, og har senere spredd seg til fans over hele Europa.

«Bemerkelsesverdig og veldig minneverdig»

Prisen var tidligere kjent for å gå til den «verst kledde» artisten, men de seneste årene har det endret seg til å dreie seg mer om å tørre å gutse og skille seg ut med sceneantrekket sitt.

Vinneren av prisen skal bli lagt merke til for antrekket sitt, skriver den belgiske Eurovisionsiden «Songfestival». De skriver at TIX sitt antrekk er «bemerkelsesverdig og veldig minneverdig, takket være hans englevinger, hvite pels og bling bling».

Kåringen skal ha fått inn rekordmange stemmer i år. Hele 4870 fans har avgitt sin stemme.

Norsk seier for første gang

PORTUGAL: I 2019 vant Conan Osíris Barbara Dex-prisen med dette antrekket. Foto: JACK GUEZ

Antrekkene til norske Eurovision-bidrag har ikke pleid å ha mye å stille opp med sammenlignet med mange øst-europeiske land - dersom å skille seg ut er målet. Aldri før har Barbara Dex-prisen gått til Norge.

I 2019 var det Conan Osíris som Barbara Dex med sitt grønne silkeantrekk. I 2018 var det Eye Cue fra Macedonia som vant. De hadde på seg et simpelt og veldig utypisk Eurovision-antrekk.

Prisen ble oppkalt etter Barbara Dex som representert Belgia i Eurovision 1993. Hun hadde på seg en lang gjennomsiktig kjole, som mange mente var usedvanlig stygg.