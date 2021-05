Tobias Foss med norsk Giro-bragd

Dag Erik Pedersens tiendeplass fra 1984 var inntil nå den beste norske sammenlagtplasseringen i Giro d'Italia.

24 år gamle Tobias Foss toppet den med en niendeplass etter tre uker på sykkelsetet.

Egan Bernal vant sammenlagt.

Det ble klart etter den flate tempoetappen på 30 kilometer i Milano søndag. Etappen ble sagt å passe som hånd i hanske for tempospesialisten Foss, men Jumbo-Visma-rytteren klarte ikke å koble seg på i teten.

Han endte på tolvteplass på etappen, 58 sekunder bak vinner Filippo Ganna.



De beste norske plasseringene i Grand Tours tidligere 8.plass i Vuelta a España 2019: Carl Fredrik Hagen

10. plass i Giro d'Italia 1984: Dag Erik Pedersen

14. plass i Giro d'Italia 1983: Jostein Wilmann

14. plass i Tour de France 1980: Jostein Wilmann

14. plass i Vuelta a España 1989: Janus Kuum

15. plass i Giro d'Italia 1980: Knut Knudsen

22. plass i Giro d'Italia 1981: Knut Knudsen

24. plass i Tour de France 1988: Janus Kuum

26. plass i Tour de France 1990: Atle Kvålsvoll

– Kan vinne en Grand Tour

TV 2s sykkelekspert fullroser Foss' sammenlagtplassering.

– Det er veldig, veldig sterkt og langt bedre enn forventet. Det bekrefter at Tobias Foss er et kjempetalent, som vi jo så konturene av da han vant Tour de l’Avenir, sier Mads Kaggestad.

Han snakker om rittet som kalles ungdommenes Tour de France, hvor Foss seiret i 2019. Blant tidligere vinnere har man ryttere som Egan Bernal og Nairo Quintana.

– Når du vinner Tour de l’Avenir, er det ofte sånn at du får en stor karriere som etapperytter. Det er artig at Foss sier at han ønsker å satse på sammendraget i treukersritt. Han har fått en særdeles god start, for det er jo det første treukersrittet han har fått anledning til å fullføre, påpeker Kaggestad.

– Er det realistisk at han en dag kan vinne en Grand Tour?

– Ja, det mener jeg det er. Gi ham noen år. Det er et veldig stort lag med gode kapteiner, men jeg tenker at Tobias Foss kommer inn i den potten av ryttere man ser at kan ta over kapteinsrollen i fremtiden, når Roglic og kanskje noen andre er på vei ned, spekulerer han.

Kaggestad ser for seg at Foss kan ta steget via en hjelperytterrolle i Tour de France, noe store stjerner som Chris Froome og Geraint Thomas tidligere har gjort.

– Det er en god skole for å lære, og samme skole som Team Ineos kjører. De ungene talentene de ser potensial i tar kapteinsrollen etterpå, og det er den samme veien jeg tror Tobias Foss kommer til å gå, spår han.