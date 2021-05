Kvinne nektet å forlate karantenehotell – ble arrestert

Politiet skriver at en kvinne nektet å forlate et karantenehotell på Gardermoen, samtidig som at hun nektet å betale for oppholdet.

– Vi fikk en melding i dag, søndag, fra hotellet, om at det var en kvinne der som hadde vært der for lenge, og som ikke ønsket å dra, sier oppdragsleder Henrik Larsen til TV 2.

Larsen sier at han oppfattet situasjonen slik at kvinnen i utgangspunktet pliktet å oppholde seg på hotellet, men at hun nå hadde vært der i 12 dager, to dager for lenge.

Kvinnen nektet også å betale for oppholdet.

– Da reiste vi ut dit og ba henne forlate hotellet, noe hun ikke gikk med på. Da ga vi henne et formelt pålegg, som hun nektet å følge. Dermed måtte vi kjøre henne i arresten.

Han sier at politiet har opprettet sak, og at kvinnen vil bli ilagt et forelegg. Kvinnen er norsk statsborger, og i 30-årene. Hun reiste alene.

– Hvorfor ville hun ikke forlate hotellet?

– Dette er en kvinne som ikke har fast bopel i Norge, forklarer Larsen.

Han vet ikke hvordan kvinnen reagerte på å bli arrestert.