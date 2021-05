De Bruyne fikk brudd i ansiktet i mesterligafinalen

Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne har pådratt seg to brudd i ansiktet kort tid før han skal spille fotball-EM med Belgia.

Øverst ser du hva som skjedde

Det opplyser belgieren selv på sin Instagram-profil dagen etter at han ble skadd i 0-1-tapet mot Chelsea i mesterligafinalen.

De Bruyne måtte gå av banen etter en snau times spill som følge av et tøft sammenstøt med Chelsea-stopperen Antonio Rüdiger. Man kunne tydelig se at City-stjernen hadde fått seg en smell i øyeregionen.

– Hei. Jeg kom akkurat tilbake fra sykehuset. Diagnosen er akutt nesebrudd og brudd i det venstre orbital-beinet (øyehulen). Jeg føler meg OK nå, skriver De Bruyne.

Han legger til at han er skuffet over kampen. City hadde drømt om endelig å vinne Mesterligaen for første gang, men Chelsea var gode og vant.

De Bruyne må nå håpe at skaden leges i tide til fotball-EM, der Belgia spiller åpningskamp mot Russland 12. juni.

