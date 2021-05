Møtte Roman Abramovitsj for første gang etter finalen – røper hva de snakket om

Chelseas suksessmanager Thomas Tuchel møtte klubbens mektige eier Roman Abramovitsj for første gang etter seieren i Champions League-finalen. Han håper at russeren tilbyr ham en ny kontrakt.

I løpet av bare 124 dager, har tyskeren Thomas Tuchel forvandlet Chelsea-mannskapet fra et synkende skip under ledelse av Frank Lampard, til en taktisk seiersmaskin og vinnere av Champions League.

Seieren i Europas gjeveste klubbturnering ble sikret lørdag kveld etter en fullt fortjent 1-0-seier over Pep Guardiolas Manchester City.

Tuchel fikk imidlertid bare en 18-månederskontrakt da han overtok Chelsea i januar.

Nå avslører 47-åringen at han møtte Chelseas mektige eier Roman Abramovitsj for første gang etter finaleseieren i Champions League. Tyskeren røper at han diskutere en kontraktsforlengelse med russeren på gressteppet på Estadio do Dragao.

MØTTES FOR FØRSTE GANG: Thomas Tuchel og Roman Abramovitsj. Foto: Michael Steele

– Jeg vet ikke 100 prosent sikkert om jeg får en ny kontrakt. Men kanskje jeg allerede sikret meg en ny kontrakt med denne seieren, sier Tuchel til Sky Sports.

– Jeg møtte og snakket med eieren Roman Abramovitsj for første gang på banen etter kampen, noe som var det best tenkelige øyeblikket for et første møte. Eller det verste, for nå kan det jo bare gå nedover. Vi kommer til å snakke i morgen, vi kommer til å snakke senere, og jeg ser frem til det, sier han om den videre dialogen med Chelseas mektige klubbeier.

– Klubben deler mitt syn

Tuchel legger ikke skjul på at han svært gjerne ønsker seg en ny kontrakt på Stamford Bridge. Han stortrives i klubben, og ønsker å få muligheten til å lede de helblå til enda flere troféer i fremtiden.

– Jeg kan forsikre Roman Abramovitsj om at jeg vil fremdeles være sulten, at jeg vil ha flere titler, og at jeg er henrykt over å være en del av en slik ambisiøs klubb og en del av en virkelig sterk gruppe. De deler min tro på veien videre og min lidenskap for fotball. For øyeblikket er det en perfekt match, sier Tuchel om jobben sin i Chelsea.

Og slår fast:

– Mitt mål er å gå for enda flere troféer og utvikle meg og vokse videre som trener. Jeg vil pushe gruppen videre fra første dag neste sesong for å oppnå nye høyder med laget, mener han.

Takknemlig Tuchel

Tuchel kunne feire sin første Champions League-triumf 279 dager etter at han tapte finalen med Paris Saint-Germain. Det ble 0-1 for Bayern München i Lisboa i august. Lørdag var Tuchel på rett side av samme resultat om lag 30 mil lenger nord i Portugal.

– Jeg er så takknemlig over å ha kommet til finalen igjen. Jeg følte at det var annerledes, at det var nærmere. Å få dele denne følelsen med alle er utrolig. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal føle, sa han etter å ha løftet Champions League-troféet.

Tuchel ledet Chelsea for 30. gang lørdag, og for tredje gang ble det seier over sesongens suverene Premier League-mester Manchester City. Det ble 1-0-seier i FA-cupens semifinale og i Champions League-finalen, mens det ble 2-1-seier på bortebane i ligaen 8. mai.