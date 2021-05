Solbakken om Haaland: – Han har levert 6428 negative tester

Ståle Solbakken er ikke bekymret for at Erling Braut Haaland ikke overholder smittevernet.

På søndagens pressetreff med landslaget fikk landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål fra en journalist om noen bilder av Erling Braut Haaland i Marbella gater som hadde sirkulert på sosiale medier.

Solbakken slår fast at han ikke er bekymret for at Dortmund-stjernen ikke overholder smittevernet når han er på tur med landslaget.

– Han er en ung spiller som spiller på et ekstremt høyt nivå og med et ekstremt press, og har overholdt alle koronaprotokoller og levert 6428 negative tester. I denne pandemien må det gå an å leve også. Noen er mer opptatt av å leve litt enn å snakke om frykt, frykt og frykt. Han må få lov til å lufte seg litt i Marbella under sømmelige forhold uten at det blir en sak. Han er motivert, var bra på trening og er koronafri, slo Solbakken fast.

Han mener det blir spennende å se om hvor Braut Haaland fortsetter karrieren.

– Han er i en unik posisjon, samme hvor han går, så er han «the main man». Det bekymrer meg minst, sier han om et eventuelt fremtidsvalg for sesongens toppscorer i Champions League.

Solbakken la til at han i onsdagens landskamp ikke kommer til å bruke noen av Eliteserie-spillerne i troppen.

– Eliteserie-spillerne spiller sent søndag, og får sin første trening tirsdag og kampen er på onsdag. Så det er nok gutta som har vært her en stund som vil starte kampen, poengterer han.

Gjennobrudd for Thorsby

Morten Thorsby ble holdt på benken mot Gibraltar og Tyrkia i VM-kvalifiseringen tidligere i vinter. Da han fikk sjansen mot Montenegro, tok han godt vare på den.

– For min egen del så var den kampen et gjennombrudd. Jeg har gjort mye bra i Serie A i år. Derfor var det en befriende følelse å vise seg mer frem på landslaget, sier Thorsby til TV 2.

Han gleder seg til de kommende privatlandskampene mot Luxembourg og Hellas.

– Det er jo endelig litt roligere enn sist, i de tre siste kampene var alt nytt og det var en spesiell samling. Nå får vi tid til å sette oss litt mer inn i konseptene til Ståle, det blir viktig for oss, slår han fast, og legger til:

– Det betyr mye å være mer sammen og få mer tid sammen. Det er en del nytt i et nytt prosjekt, nå får vi tid til å bygge relasjoner. Det var en positiv opplevelse i den siste kampen, og vi må ta med oss mye av det vi gjorde der, sier Sampdoria-proffen.

Verre for Normann

FK Rostov-proffen Mattias Normann har slitt med skader den siste tiden og knapt spilt kamper. I motsetning til Thorsby har derfor sesongen ikke vært like oppløftende.

– Nei, det har ikke vært noe særlig artig. Jeg har slitt med kroppen, og litt skader her og der. Det er det som har vært problemet. Det startet etter Serbia-samlingen i lysken, så har jeg bare prøvd å trene det bort, egentlig. Så gikk ikke det, og det ble operasjon til slutt, sier han til TV 2.

– Men sånn er fotballen, det er en del av gamet. Det er bare å håndtere det. Jeg får virkelig satt pris på fotballen og har fått savnet fotballen. Jeg må lære av det og kommer tilbake sterkere. Formen er ikke helt slik jeg ønsket den skulle være, men kroppen kjennes fin ut. Jeg er nå her, og det er for det jeg er klar, forsikrer han.

Luxembourg er norsk motstander onsdag. Laget er nummer 96 på Fifa-rankingen og slo Irland 1-0 borte i mars. Noen dager senere ble det 1-3-tap mot Portugal i VM-kvalifiseringen.

Søndag om en uke spiller Norge mot Hellas. Grekerne er nede på 51.-plassen på Fifa-rankingen.

Begge kampene spilles Marbella i Spania. Solbakkens første hjemmekamp på Ullevaal stadion kommer trolig mot Nederland i VM-kval 1. september.