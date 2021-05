Fotballryktene: – Juventus vil bytte Ronaldo mot Pogba

Manchester United ønsker å hente Cristiano Ronaldo tilbake til Old Trafford. Nå planlegger Juventus å tilby 36-åringen i bytte mot signaturen til Paul Pogba (28). Det melder den italienske sportsblekka Gazzetta dello Sport.

Samtidig skal det være klart at Manchester United skal ha bestemt seg for å signere Borussia Dortmunds kantspiller Jadon Sancho (21) denne sommeren, fremfor å legge inn et bud på Tottenham-stjernen Harry Kane ( 27). Det påstår The Daily Mail.

Tottenham på sin side har utpekt Harry Kanes erstatter: Klubben vil forsøke å få Gabriel Jesus som en del av overgangssummen dersom Manchester City legger inn et bud på Kane, rapporterer Daily Star.

SELGES? Tottenhams Harry Kane. Foto: Richard Heathcote

Tottenham intensiverer også jakten på en ny manager. Allerede mandag planlegger de nye fremstøt for å forsøke å hente Mauricio Pochettino tilbake til klubben, melder The Sun.

Midtbanespilleren Dani Ceballos sier at han ønsker seg en permanent overgang til Arsenal etter to sesongen på lån i London-klubben, melder The Daily Mail.

Manchester City vil benytte seg av en klausul og hente Aston Villas midtbanespiller Douglas Luiz (23) tilbake til Etihad. Det skriver 90 Min.

Arsenal har gitt Romas manager José Mourinho beskjed om at de ønsker seg i overkant av 200 millioner kroner i overgangssum for midtbanespilleren Granit Xhaka (28). Det melder Gazzetta dello Sport.

West Ham United er favoritter til å stikke av med Red Bull Salzburgs angriper Patson Daka. Både Liverpool, Manchester United og Manchester City snuser også på 22-åringen, melder Zam Foot.

Leeds United har gjort det klart at klubben vil kjøpe Liverpools 24 år gamle midtbanespiller Harry Wilson denne sommeren, ifølge Football Insider.

Manchester Uniteds Diogo Dalot innrømmer at han er usikker på om det blir en retur til Manchester United, rapporterer Manchester Evening News. 22-åringen har spilt denne sesongen på lån i AC Milan.