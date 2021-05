USA ligger an til å nå vaksinemål

USA ligger an til å nå president Joe Bidens mål om å vaksinere 70 prosent av alle voksne amerikanere med minst én dose innen 4. juli, ifølge tall fra CDC.

Smittevernbyrået kom lørdag med tall som indikerer at mer enn halvparten av alle voksne i USA nå er fullvaksinerte mot covid-19.

Nærmer seg målet

Til sammen har rundt 167,2 millioner amerikanere som er 18 år eller eldre, fått minst én dose, ifølge CDC.

Målet om å ha tilbudt første vaksinedose til 70 prosent av den voksne befolkningen innen nasjonaldagen 4. juli ble satt tidligere denne måneden.

En drøy måned unna fristen, er tallet 61 prosent.

Spår en nedgang

Tallene for koronasmittede og dødsfall kommer til å falle i ukene som kommer, dette spår Centers for Disease Control and Prevention, en føderal etat underlagt Helse og omsorgsdepartementet i USA, ifølge CNN.

Per fredag hadde nærmere 600 000 personer dødd som følge av korona, og mer enn 33 millioner har blitt smittet i USA.

De forbedrede utsiktene kan knyttes til massevaksineringen.

Nesten halvparten er fullvaksinert

CDC anslår at rundt 40 prosent av den totale befolkningen, altså inkludert folk som er 18 år eller yngre, nå er fullvaksinert.

Vaksineringstempoet varierer imidlertid innad i landet. Delstatene i nordøst og langs vestkysten er blant dem med høyest andel vaksinerte, mens det går tråere i sør.

USA har gjentatte ganger blitt anklaget for hamstring av vaksiner.

Det er vaksinene fra Moderna, Pfizer/Biontech og Johnson & Johnson som brukes i landet.