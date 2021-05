Over 1.000 rånere samlet i Sandefjord

Flere hundre biler og mellom 1.000 og 1.500 personer var sent lørdag kveld samlet til rånertreff ved Borgeskogen i Stokke i Sandefjord kommune.

– Vi er på stedet med flere patruljer. Jeg har ikke fått meldinger om at det er noe bråk, men smittevern er det umulig for oss å følge opp, sier operasjonsleder Marius Knudsen i Sørøst politidistrikt til Sandefjords Blad sent lørdag kveld.

Ifølge politiet er det mellom 400–500 biler på stedet, og med to-tre personer i hver bil kan det være opptil 1.500 personer til stede.

Også i april deltok det flere hundre biler på treff på samme sted.

