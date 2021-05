Guardiola får kritikk: – Setter enorme spørsmålstegn

Hør den opphetede diskusjonen til TV 2s fotballeksperter i videovinduet over.

Det mest overraskende i Manchester Citys laguttak før finalen, var at Pep Guardiola hadde benket sine vanlig midtbaneankere. Fernandinho og Rodri var begge utelatt fra elleveren.

I tillegg var det mange som hevet øyenbrynene da Raheem Sterlings fikk tillit fra start, som en del av Guardiolas meget offensive laguttak. Det etter at Sterling hadde blitt henvist til reservebenken i alle fire kamper i kvartfinale og semifinale.

– Du tar ut en av de defensive midtbanespillerne som alltid spiller der, og det gjør at du må flytte på Phil Foden som har vært enorm ute på venstresiden. Det gjør at jeg at jeg setter enorme spørsmålstegn ved det valget. Var det så lurt, jeg tror det fikk konsekvenser, mener TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp.

– Hvorfor skal han gjøre det trekket nå? På folk som har fungert så godt i sine roller, da tenker jeg på Rodri og Foden. Foran en kamp trenger du trygghet, det trekket der men jeg skaper usikkerhet, legger Huseklepp til.

Kollega Erik Thorstvedt er uenig med Huseklepp.

– Jeg mener det er alt for enkelt å si at de taper på grunn av det trekket. De taper fordi Chelsea er så sinnsykt godt organisert bak. Manchester City blir ikke dårligere offensivt av å sette inn en ekstra offensiv spiller, svarer Thorstvedt.

Sterling forsvarer sjefen

Raheem Sterling var en slagen mann etter tapet. Han avviser at sjefen bommet med laguttaket.

– Jeg mener at vi startet veldig bra. Vi var i kampen. Det var en kontring. Vi visste akkurat hva de skulle gjøre, og det var akkurat det som skjedde, sier engelskmannen.

– Jeg prøvde å ta ut det beste laget for å vinne kampen. Spillerne vet det. Vi mistet litt for å bryte gjennom i første omgang, men i andre omgang var det mye bedre, sier Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

Spanjolen mener at det var en jevn kamp og at laget hans skapte flere store sjanser.



– For å være første gang i Champions League, spilte vi en bra finale. Vi viste mot, alle sammen, spesielt i andre omgang, sier han.



– Har du noe du angrer på i kveld?

– Jeg vet ikke, svarer Guardiola og tar en liten pause.

Trøbbel etter balltap

TV 2s fotballekspert, Solveig Gulbrandsen, mener Citys laguttak førte til problemer i omstillingsfasen.

– Offensivt ønsker de å stille med en diamant på midten. Og i overgangen når de mister ballen, så fungerer ikke det veldig bra, sier Gulbrandsen og legger til:

– I tillegg får de ikke til det offensive spillet sitt i samme grad, fordi Chelsea er gode til å lede dem ut i korridorer, hvor de har en femmer bak som tar dem ut spiller for spiller.

Guardiola's team selection brought City down. Tuchel's team selection lifted Chelsea up. — Oliver Holt (@OllieHolt22) May 29, 2021

Da Chelsea tok ledelsen ved Kai Havertz, var det som Gulbrandsen antyder, lite balanse i City-laget. Målscoreren hadde enormt med rom å løpe i, og pasningen fra Mason Mount var det ingenting å si på.

Tett befolket midtbane

I utgangspunktet fra lagoppstillingene var det City som hadde flest folk på midtbanen, men Thomas Tuchel svarte med å trekke ned to av sine.

– Det har ikke godt som Pep ville. Og vi ser jo at Chelsea kompenserer med at de trekker ned både Timo Werner og Kai Havertz, så det blir enormt mye folk på midten der. Veldig vanskelig for City å ta kontroll, som de sannsynligvis ønsket, mener Thorstvedt.

Guardiola valgte å sette innpå Fernandinho etter 64 minutter, til fordel for Bernardo Silva. Det grepet tok han bare fire minutter etter Kevin De Bruyne, måtte forlate banen etter en kollisjon med Antonio Rüdiger.

BENKET: 36 år gamle Fernandinho måtte se store deler av kampen fra sidelinjen. Foto: Carl Recine

Thorstvedt mente i pausen at Guardiola ikke hadde fått utnyttet den offensive styrken slik han hadde ønsket.

– Jeg tenker at Chelsea ikke nødvendigvis har skapt så mye, men at City har skapt mye mindre enn de håpte på med å ha alle disse offensive spillerne utpå.

Med 0–1 på resultattavlen var det naturligvis City som dominerte mot slutten, men det var likevel Chelsea som skapte flest sjanser i kampen, med sine ti sammenlignet mot Citys fem.