– Kongress-stormere vil skylde på konspirasjonsteorier

Flere av de som er tiltalt for å ha stormet Kongressen i Washington i januar vil håpe at retten vil frikjenne dem fordi de mener at de ikke visste bedre, skriver AP.

Den 6. januar stormet en horde med Trump-tilhengere den amerikanske Kongress-bygningen. De mente valget var stjålet, og hevdet de var der på oppdrag fra da avtroppende president Donald Trump.

Hordene tok seg inn i Kongressbygningen, og livredde representanter og senatorer måtte gjemme seg. Stormerne hadde satt opp en galge utenfor Kongressen, og ropte at de ville henge visepresident Mike Pence. Han slapp unna i tide.

Fire mennesker døde, og en politibetjent kollapset og døde like etter av et hjerteinfarkt.

BELEIRING: Sikkerheten brøt fullstendig sammen utenfor Kongressen den 6. januar. Foto: John Minchillo

Skylder på feilinformasjon

Nå er mange av de involverte tiltalt, og venter på å få sin sak behandlet av det amerikanske rettsvesenet.

GALGE: Trump-tilhengerne jaktet visepresident Mike Pence, og ville henge ham. Foto: Andrew Caballero-reynolds

Der vil flere hevde at desinforamsjon må ta sin del av skylden, ifølge AP.

Nyhetsbyrået skriver at minst tre advokater som har signalisert at de vil vise til konspirasjonsteorier og feilinformasjon formidlet av daværende president Donald Trump i sine forsvar av dere klienter.

De håper angivelig at deres klienters godtroenhet vil redde dem, eller i det minste fremkalle en dose sympati fra retten.

Forsvarerne mener de som sprer feilinformasjon har minst like mye skyld i stormingen som de som deltok.

– Jeg høres ut som en idiot nå, men jeg hadde full tro på ham, sier tiltalte Anthony Antonio til nyhetsbyrået når han snakket om Trump. Han sier videre at han kjedet seg under pandemien, og så mye på konservative og høyrevridde nyheter på TV og i sosiale medier.

– Der gjorde de en god jobb med å overbevise folk, hevder Antonio.

OPPFORDRET: Donald Trump oppildnet sine tilhengere før opptøyene. Foto: Brendan Smialowski

Mente valget var stjålet

Totalt er 400 personer siktet eller tiltalt etter opptøyene i januar. Stormingen skjedde da Kongressen var i ferd med å formelt godkjenne Joe Bidens valgseier.

Donald Trump holdt et folkemøte like i forkant der han sa at hans tilhengere måtte «kjempe», og hevdet feilaktig at valget var stjålet.

Trump har siden hevdet at han ikke hadde noen rolle i stormingen.