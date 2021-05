Nådeløs Carlsen til finale: – Det kan du ikke gjøre mot Magnus

Søndag fra kl. 16.30: Se finalen på TV 2 Sport 1 og Sumo.

Teymur Radjabov-Magnus Carlsen

Etter en jevn dag én startet semifinalistene på null da kampen om finaleplass skulle avgjøres lørdag.

Carlsen fikk en pangstart. Han vant første parti med svarte brikker. Partiet ble avgjort etter en grov feilvurdering av Radjabov, på et tidspunkt hvor Carlsen riktignok hadde et betydelig overtak og stod best på tid.

Det anbefalte trekket var at aserbajdsjaneren skulle flytte kongen bakover. Istedenfor flyttet han den fremover.

Carlsen utnyttet muligheten til det fulle. Radjabovs trekk ledet til et gaffelangrep fra Carlsen, hvor verdensmesteren til slutt ville ende opp med en ny dronning, forklarte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

FORTVILET: Her har Teymur Radjabov innsett at han har havnet i en skvis med svært liten tid igjen på klokken. Like etter ga han opp partiet. Foto: TV 2 Sport 2.

– Radjabov flyttet kongen sin fremover på brettet litt mer aggressivt enn han hadde trengt å gjøre. Kanskje det bar preg av gårsdagen, at han tenkte at han måtte ta litt sjanser. Men det kan du egentlig ikke gjøre mot Magnus – viser det seg her, istemmer ekspertkollega Maud Rødsmoen.

Seieren banet finaleveien for Carlsen. De to påfølgende partiene endte med remis. Da trengte sjakkgeniet bare remis med hvite brikker i siste parti for å ta seg videre.

Det ble grei skuring for Carlsen. 30-åringen vant partiet overlegent.

Han skal møte Wesley So i finalen.

