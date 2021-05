Jagerflypilot om UFO-møte: — Noe der ute som er bedre enn flyene våre

Noe av det siste Donald Trump gjorde før han gikk av som president i USA var å gi Pentagon og etterretningen ordre om å fortelle Kongressen alt de vet om uidentifiserte flygende objekter, altså UFOer.

Fristen han ga var 180 dager, og det ventes nå at rapporten legges frem i løpet av de neste ukene. Rapporten skal være offentlig, med unntak av hemmeligstemplet militær informasjon.

Bestillingen går på at alt av informasjon, analyser og etterforskning som den amerikanske flåten og innsatsstyrken som vokter luftrommene, skal samles. Slik skal USA få oversikt over hvilke trusler disse objektene kan utgjøre for landets sikkerhet, skriver danske TV 2.

I april i fjor offentliggjorde det amerikanske forsvarsdepartementet tre filmer som er tatt av flygere i den amerikanske marinen. Disse viser alle møter med det som skal være ukjente flygende objekter. Filmene var allerede lekket ut, men det var først da at myndighetene bekreftet at de var ekte. Du kan se dem i videovinduet øverst i saken.

— Visste at vi var der

Nylig ble to jagerflypiloter intervjuet av 60 Minutes om et møte med en UFO over Stillehavet i 2004.

Observasjonen i 2004 er blant filmene som er frigitt av myndighetene. Objektet beskrives som hvit og Tic Tac-lignende, og på størrelse med et jagerfly.

Den ene av pilotene forteller at han opplevde at objektet reagerte på jagerflyets bevegelser da han forsøkte å nærme seg det.

— Da jeg beveget meg ned, begynte det å gå oppover. Det var bevisst på at vi var der, sier pilot David Fravor i intervjuet.

Videre forteller han at det plutselig bare ble borte.

— Jeg ville vite hvor nærme jeg kunne komme, så jeg kjører mot det. Og når det er rett foran meg bare forsvinner det.

— Bedre enn våre fly

I det andre jagerflyet som opplevde møtet satt Alex Dietrich. Hun forteller at det var fire personer som alle opplevde å se det samme. I begge flyene satt det nemlig en person i baksetet.

— Vi har sagt til hverandre at hvis vi hadde sett dette alene, er det ikke sikkert vi hadde sagt noe, for det høres bare helt vilt ut, sier hun.

På spørsmål om de to tror det var «noe» svare begge ja. Fravor omtaler seg selv som «ikke en UFO-mann», men at han ikke er i tvil.

— Det er definitiv noe. Jeg vet ikke hvem som bygger det, eller hvem som har teknologien eller hjernen. Men det er noe ute der som er bedre enn flyene våre.