Kvinne i 60-årene omkom i fallulykke

Politiet i Nordland skriver på Twitter at kvinnen var i turfølge med 10 personer.

Ulykken fant sted i nærheten av Higravtinden.

Hun ble hentet ned av redningshelikopter.

Pårørende er varslet.

– Turfølget har vært på en en tur nordøst for Svolvær. I terrenget så skjer det at en av turdeltagerne sklir ned en bratt skråning. I forbindelse med at hun faller nedover så slår hun seg mot terrenget, og blir senere bekreftet omkommet, sier operasjonsleder Ulf Sletten i Nordland politidistrikt til TV 2.

Turfølget er nå samlet, og har fått tilbud om bistand fra Vågan kommunes kriseteam.

Politiet tror de fleste er lokale beboere.

Det er snø i området fallet har skjedd, noe som kan ha ført til at det er glatt i området.