Infotainmentsystemer med store berøringsskjermer, som også kan styre stadig flere av bilens funksjoner, er i ferd med å bli en alvorlig bekymring for forsikringsselskapene.

Skjermene kan avlede førerens oppmerksomhet på farlig vis, og kan dermed være en medvirkende årsak til ulykker og små og større trafikkuhell.

Fortsatt er det mobiltelefonen som er verstingen på distraksjon av bilførere, men infotainmentskjermene nevnes stadig oftere av eksperter på trafikksikkerhet.

Ekspert advarer: Disse skjermene er livsfarlige

Hendene på rattet

– Det som har skjedd de senere årene er at berøringsskjermene har tatt helt overhånd. Slike skjermer uten alternative betjeningsmuligheter kan ofte bli trafikkfarlige. Bilmerker som BMW, Mercedes-Benz og Lexus har menyhjul i tillegg, noe som gjør betjeningen mye tryggere, sier redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen i Broom.

– Også Audi har kommet tilbake til sikrere systemer gjennom sine svært gode, digitale instrumenter. Her styrer du visningen via knapper og hjul på rattet. Med hjelp av disse kan nesten alt betjenes uten å bruke hovedskjermen i det hele tatt – og uten å ta hendene av rattet.

I den positive enden av skalaen er BMW 3-serie aller best. Foto: BMW/www.tomkirkpatrick.de

Nesten like ille

– Et annet viktig fremskritt er gode head-up display. I den kategorien er BMW aller best. Å få opp matnyttig informasjon på frontrutener en klar fordel, understreker han.

BMW skiller seg ut ved at de viser både telefonlister og radiokanaler/spillelister i vinduet foran deg.

– Men verstingen er vel fortsatt mobilen?

– Ja, den må vi la ligge når vi kjører bil. Men det er ikke tvil om at skjermer som krever mye trykking er nesten like ille, sier Vegard Møller Johnsen.

Skjermene blir større og større - det kan få farlige konsekvenser

Hvor mye forstyrrer skjermene?

Nå har det store engelske bilbladet What Car? gjort en test av dette i over 20 aktuelle bilmodeller. Bakgrunnen for testen var at det i 2019 ble registrert drøyt 12.000 trafikkulykker i England der distraksjon av føreren var en medvirkende årsak.

Det er mye som kan virke forstyrrende for en bilfører – fra et barn som krever oppmerksomhet, til å ta imot en telefonsamtale. Men hvor forstyrrende er de store infotainmentskjermene som kommer i stadig flere bilmodeller? Dette ville altså What Car? ha svar på.

Mercedes-Benz CLA kommer også godt fra sammenligningen med gode skjermløsninger.

Vanlige oppgaver

Bilene som ble testet, ble kjørt av to forskjellige bilførere. De skulle i løpet av en gitt kjøretur gjennomføre seks vanlige oppgaver under kjøring:

– Øke temperaturen i bilen 2 grader

– Øke hastigheten på viften i klimaanlegget 2 hakk

– Gå fra åpningssiden til en førprogrammert 35 kilometer lang kjørerute og zoome ut for å se hele ruten

– Annullere rutevisning

– Med infotainmentskjermen i åpningsnmodus og en bestemt DAB radiokanal på – gå til listen over DAB-stasjoner og velge en annen kanal

– Bruke stemmestyringsfunksjonen til å be bilen finne nærmeste servicestasjon.

What Car?-testerne vendte også tommelen ned for skjermløsningen i Fiat 500 X. Foto: Fiat

MG og Fiat var verst

Resultatene av What Car?-testene ble så analysert av Compensation Experts, som er et firma som har spesialisert seg på å hjelpe trafikkofre og andre med å få den erstatningen de faktisk har krav på, uten unødige kostnader.

Dette ble resultatet, med elbilen MG ZS EV og Fiat 500 X som verstingene blant de testede bilene. Her hører det med til saken at MG nå skifter system i sin ZS, det skjer i forbindelse med en oppgradering av bilen i høst.

Best var de tyske premiummerkene.

Slik ser resultatene i testen ut:

1. MG ZS EV – 12 poeng

2. Fiat 500 X – 14 poeng

3. Skoda Citigo-e IV – 16 poeng

4. Peugeot 508 SW – 17 poeng

5. Lexus RX – 18 poeng

6. Honda CR-V – 18 poeng

7. Nissan Juke – 19 poeng

8. Toyota Corolla – 20 poeng

9. Volvo S60 – 20 poeng

10. Jaguar XE – 21 poeng

11. Skoda Kamiq – 21 poeng

12. Vauxhall Corsa – 22 poeng

13. Hyundai Ioniq – 22 poeng

14. Ford Fiesta – 23 poeng

15. Volkswagen Passat GTE – 24 poeng

16. Mazda3 – 25 poeng

17. Audi Q3 – 26 poeng

18. Porsche Panamera E-Hybrid – 27 poeng

19. Mercedes-Benz CLA – 27 poeng

20. BMW 3-serie – 28 poeng

Advarer mot utstyr som kommer i stadig flere biler

Video: Fungerer det å snakke til bilen? Her sjekker vi det