Haaland ble tidenes yngste toppscorer i Champions League

Lørdag kveld ble det endelig klart at jærbuen er Champions Leagues toppscorer i 2020/21-sesongen.

Han er den første under 21 år til å klare det i verdens gjeveste klubbturnering. Lionel Messi var inntil nå den yngste toppscoreren siden formatet ble endret i 1992, ifølge Opta.

Den argentinske superstjernen var 21 år og 338 dager da finalen ble spilt i 2008/09-sesongen. Haaland fyller 21 år 21. juli.

Jærbuen scoret enorme ti mål på åtte kamper denne sesongen. Samtlige scoringer ser du i vinduet øverst.

Kylian Mbappé var nærmest med åtte scoringer.

– Global superhelt

TV 2s eksperter bøyer seg i støvet for superspissens bragd.

Erik Thorstvedt: – Dette hadde vi knapt trodd var mulig for noen år siden. Han kan være enormt stolt av dette, og har i tillegg scoret tosifret to sesonger på rad nå. Da er det lettere å tro at det også kan fortsette. Norge har fått en global superhelt for TikTok-generasjonen.

IMPONERT: Erik Thorstvedt påpeker at Haaland også bøttet inn mål i Champions League i forrige sesong, noe som gjør tittelen til alt annet enn et blaff. Foto: Frode Sunde / TV 2

Simen Stamsø-Møller: – Med dette befester han sin posisjon som en av verdens aller farligste spisser. At han blir toppscorer selv om det sa stopp i kvartfinalen, er rått. Merkelappen toppscorer i Champions League gjør ham enda mer attraktiv enn han allerede var.

Petter Myhre: – Det er herlig å vite at vi har en av Europas beste målscorere i vårt landslag i en av verdens største og mest prestisjefulle idretter. Enormt imponert over sesongen hans, og det viser at det ikke finnes noen begrensninger i Norge hvis du har det rette talentet, ferdighetene og mentaliteten.

OVERGÅTT: Verken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi var i nærheten av å komme seg like raskt til 20 Champions League-mål som Erling Braut Haaland. Foto: Josep Lago

Øyvind Alsaker: – Det er ufattelig stort at Erling Braut Haaland er toppscorer i denne turneringen. Det er en ære som har tilhørt spillere som Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski – de største spillerne i verden. At Braut klarer det for et lag som ikke er i den ypperste eliten, er fantastisk. Enda mer imponerende er det kanskje at han har flere mål enn kamper i CL, selv om han er ganske fersk i turneringen. Braut er et fenomen, og kanskje den mest ettertraktede spilleren i verden. Og han er norsk!

Erik Huseklepp: – Det er en helt vanvittig prestasjon, selvfølgelig. Det han gjør mangler sidestykke. Han blir toppscorer i Champions League med ti mål etter å ha røket ut i kvartfinalen. Det sier alt om hvor langt han er kommet, og det er bare til å glede seg til fortsettelsen når han spiller på et enda bedre lag.

Overgår superstjernene

Toppscorertittelen er bare den siste i rekken av Haalands Champions League-bragder.

Han er den raskeste til å nå både 15 og 20 mål. Sistnevnte klarte han på utrolige 14 kamper, ti færre enn nestemann på listen – Harry Kane. Cristiano Ronaldo, tidenes mestscorende i turneringen, brukte 56 kamper på å nå milepælen, ifølge Uefa.

Jærbuens Champions League-eventyr startet høsten 2019. Da ble Haaland tidenes yngste til å score hat trick på én omgang i debuten mot Genk.

Siden har han ikke sett seg tilbake.