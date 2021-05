Norgesferien ble bomtur. FHI med klar sommerbeskjed

Familien Gjerdes reise til Kristiansand ble en bomtur. FHI understreker at det kan være lurt å ha en plan B, selv om man er på norgesferie.

Camilla Gjerde Johansen og familien reiste ned til Kristiansand på fredag, for å besøke dyreparken.

– Det var dette som skulle være «höjdaren». Vi tenkte: «Yes, nå kan vi endelig gjøre noe».

Men den gang ei. Idet familien Gjerde nådde sørlandsbyen, bekreftet Kristiansand kommune at de allerede fra neste dag ville ha nye smitteverntiltak som setter strengere grenser for hvor mange som kan delta på arrangementer.

Dyreparken i Kristiansand måtte dermed avlyse alle forestillinger og aktiviteter på foreløpig ubestemt tid.

– Det er veldig skuffende, jeg hadde gledet med veldig til Hakkebakkeskogen. Barna er selvfølgelig også veldig skuffet, sier Gjerde til TV 2.

Dyreparken er imidlertid åpen for alle som vil se dyrene, men familien Gjerde har på sin side besluttet å reise hjem.

– Nå skal vi spise frokosten vår, og rømme fra Kristiansand.

Bomtur

Gjerde sier at familien var bevisst på den økende smittetrenden i Kristiansand.

– Vi fikk med oss at det skulle være et møte i kommunen på onsdag, og regnet egentlig med at vi måtte avlyse turen allerede da. Men det skjedde ingenting, så vi reiste ned i god tro.

– Så måtte vi avlyse i går likevel. Jeg synes avgjørelsen kom litt sent, skuffelsen er stor, sier Gjerde.

SPERRET: Deler av Kardemommeby er underlagt strenge smittevernrestriksjoner. Foto: Ingvild Lundberg Bakke

– Dumme korona

Martine Falkum, kjæresten Christian Sandum Pedersen og sønnen deres Lukas hadde nettopp parkert i Kristiansand da de fikk beskjeden.

NYTER FERIEN: Martine, Christian Sandum Pedersen og sønnen deres Lukas tar ting som det kommer. Foto: Privat

– Det var veldig kjipt. Vi skal fortsatt i dyreparken, dyrene er jo en stor grunn til at vi reiser. Men badelandet og alt annet er jo stengt, sier Martine Falkum.

Hun forteller at familien ikke har mulighet til å dra på noen lengre ferie i sommer.

– Da vi fortalte det til guttungen, så sa han: «Dumme korona». Men vi har bestemt oss for å gjøre det beste ut av det, og heller bare nyte ferien, sier Falkum videre.

FHI

Etter å tidligere ha frarådet innenlandsreiser, så åpnet regjeringen igjen for at alle kan gjennomføre reiser i Norge, som en del av trinn 2 i gjenåpningsplanen.

PLAN B: Line Vold ber om at norgesferierende leser seg opp på de lokale koronareglene. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier at FHI støtter beslutningen, men at de ikke kan utelukke at det vil komme flere lignende smitteutbrudd som i Kristiansand.

Hun oppfordrer også alle til å følge med på de lokale reglene som gjelder der hvor man skal reise, holde antallet nærkontakter lavt, teste seg dersom man har symptomer og flytte flest mulig aktiviteter ut i sommerværet.

– Bør man aller helst bli hjemme?

– Nei, det synes jeg ikke. Men det kan være lurt å ha en plan B, slik at man lett kan endre planene dersom det dukker opp restriksjoner som gjør det umulig å reise dit hvor man skulle i utgangspunktet.

Risikoanalyse

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiolog ved Universitetet i Tromsø. I tillegg så gjennomfører han smitterisikoanalyser for Hurtigruten, hvor han kartlegger hvor det er trygt å legge til havn.

– Den samme analysen kan man gjøre med feriebyer, sier han.

SJEKK TALLENE: Professor Ørjan Olsvik har råd til alle som skal på norgesferie. Foto: Lise Åserud / NTB

Olsvik sier at han i sine risikoanalyser ser på hvor mange som har fått påvist smitte de siste sju dagene, antall smittede siste døgn, og antall smittede de siste 14 dagene per hver 100.000. innbygger.

– Epidemiologi er ikke for «hvermannsen», men man kan få en god indikasjon på hvordan smittesituasjonen er gjennom å sjekke hvor mange som har fått påvist smitte i kommunen de siste sju dagene, sier Olsvik.

– Har du noen råd til de som planlegger norgesferie?

– Om du reiser med din uvaksinerte bestemor, så bør du sjekke smittetallene før du reiser, sier professoren.