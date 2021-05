Må drikke opp ølen før kampen er ferdig: – Jeg synes det er håpløst

Lørdag kveld klokken 21.00 er det duket for Champions League-finale, og mange skal se kampen på fotballpub.

Osloborgerne som også vil nyte en halvliter til kampen må imidlertid drikke opp før andre omgang er ferdigspilt. Årsaken er de lokale smittevernreglene i Oslo.

Ifølge reglene må pubene stenge skjenken klokken 22.00 og ha ryddet alle bord innen 22.30. Champions League-oppgjøret mellom Chelsea og Manchester City vil imidlertid ikke være slutt før tidligst 22.50.

Daglig leder på fotballpuben Pokalen i Oslo, Morten Guldvik, frykter at reglene vil virke mot sin egen hensikt.

– Vi hører jo at det er få som planlegger å stoppe å drikke når de er ferdig hos oss, fordi skjenken stenger såpass tidlig. Intensjonen med forskriften var nok at folk skulle dra hjem, etter å ha drukket innenfor kontrollerte rammer blant seriøse aktører, sier han.

Skjenkeregler

Dersom man kun følger de nasjonale reglene, så kan man skjenke til klokken 00.00.

– Vi er veldig glade for at vi kan åpne igjen etter sju måneders nedstengning, det tror jeg alle Oslofolk er. Og vi skal selvfølgelig følge de smittevernreglene som er, sier Guldvik.

– Men jeg synes at det er litt håpløst at folk kan sitte her, men at de likevel må fullføre ølen før kampen er ferdig, sier han videre.

Fotball-EM

11. juni starter fotball-EM for menn. Dersom de lokale reglene i Oslo er de samme som i dag, lørdag 29. mai, så vil den samme utfordringen oppstå da igjen.

– Kampene spilles 15.00, 18.00 og 21.00, da vil den siste kampen være ferdig rundt 23.00. Dermed håper jeg, og jeg tror jeg snakker for hele bransjen, at man så tidlig som mulig kan koble seg på de nasjonale reglene, sier Guldvik.

– Men man kan ta seg et glass brus og likevel se andre omgang?

– Absolutt. Og sånn sett, så er jo det eneste vi gjør å rydde bort ølglassene og la alle se ferdig kampen.