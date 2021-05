Uefa-komité vil vrake bortemålsregelen

Det tyske nyhetsbyrået skriver at kilder med kjennskap til prosessen har fortalt at Uefa-komiteen formelt har fremmet et forslag om å fjerne den omdiskuterte bortemålsregelen, og at forbundets styre må ta stillingen til saken.

Bortemålsregelen ble innført i 1965 og innebærer at laget som har scoret flest mål på bortebane, går videre dersom det blir uavgjort i utslagskamper med dobbeltoppgjør.

Regelen har vært gjeldende i Uefa-turneringer som Champions League og europaligaen, men foreslås altså fjernet av komiteen som har ansvar for turneringene. Dersom regelendringen blir godkjent i Uefa-styret, vil det trolig bety at alle uavgjortkamper vil gå til ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse.

Blant årsakene til at flere ønsker å endre regelen, er at det angivelig er betydelig lettere å score på bortebane nå enn da regelen ble innført.

Ifølge DPA vil en eventuell beslutning om å endre regelen ikke være bindene for de nasjonale fotballforbundene og deres turneringen.

