Slik reagerer fotografer og kollegaer på bilderetusjeringen

En anonym Instagrambruker har over lenger tid lagt ut bilder hentet fra kontoene til Vita og Wanda Mashadi, sammen med originalbildene - for å bevise at de redigerer seg selv tynnere. Denne uka svarte jentene på kritikken i podkasten «Tvillingterapi»:

– Vi kan jo være helt åpne og ærlige og si at noen av bildene på Instagram-profilene våre er redigert. Men det er de aller færreste, og det er tilbake i tid, sier de.

De forteller at de har sluttet med redigeringen og beklager dersom noen har opplevd kroppspress som følge av deres bilder.

Etter at TV 2 omtalte saken, har en rekke fotografer reagert sterkt på tvillingenes bilderetusjering.

Fotografene reagerer: – Ikke greit

Mange av bildene deres er nemlig tatt av profesjonelle fotografer i forbindelse med TV-produksjoner slik som «Kompani Lauritzen» og «Camp Kulinaris» og er blitt gjort tilgjengelig for deltakerne for å promotere programmene.

Fotograf Rune Bendiksen, som har tatt bilder for «Camp Kulinaris» og er en av dem som har fått bildene sine tuklet med, sier til God kveld Norge at det ikke er greit:

CAMP KULINARIS: Dette er et av bildene Wanda Mashadi angivelig skal ha retusjert. Dette er orginalversjonen. Foto: Rune Bendiksen

– Jeg kan ikke godkjenne at andre endrer på mine bilder etter at jeg leverer dem fra meg. Det er jo synd at samfunnet tenker at man må gjøre det på bilder av seg selv. At vi ikke kan stole på noe lenger. Jeg tenker at de som kjendiser og influensere har et ansvar.

Fotograf Erik Burås har tatt bilder av Vita for NRK, og har også fått bildene sine tuklet med. Han forteller at han har et godt inntrykk av Mashadi-jentene og at han opplever at de stort sett er seg selv. Han synes det er uheldig å retusjere seg til nye eller annerledes kroppsformer, men påpeker likevel at han har sett verre eksempler.

– Å påvirke jenter og gutter til å være fornøyd med kroppen sin uansett form, skulle jeg ønske generelt sett var høyere opp på agendaen til influensere.

Noe retusjering synes han imidlertid er greit:

– Å retusjere kviser, snørr og annet som naturlig ikke er der synes jeg er helt greit, sier han.

– Instagram-politiet er på plass!

Ole Kaland har også tatt bilder av Vita Mahadi for NRK. Han sier han selv er svært forsiktig med pynting av bilder.

– Uansett er det helt på tryne å redigere bilder som de har «fått», sier han.

71 GRADER NORD: Dette er et av bildene Vita Mashadi angivelig skal ha retusjert. Dette er orginalversjonen. Foto: Bård Basberg

Bård Basberg har tatt bilder av Vita Mashadi på «71 grader nord kjendis». Han sier at det ikke er noe nytt at influensere redigerer seg tynnere og penere og legger spøkefullt til:

– Heldigvis er jo Instagram-politiet Mads Hansen på plass og plukker det opp!

Lovte Mads Hansen å aldri redigere igjen

Mads Hansen (37) har på Instagrams historiefunksjon lagt ut et tidligere intervju med Rød Løper. Der blir han og Vita Mashadi intervjuet i forbindelse med en tidligere hendelse der det ble oppdaget at Wanda Mashadi hadde redigert seg tynnere på et Instagrambilde.

Sekvensen ender med at Mashadi lover han å aldri mer redigere bildene sine.

SKVÆRER OPP: Her blir Mads Hansen og Vita Mashadi venner igjen etter at han oppdaget at tvillingsøsteren hadde retusjert bildene sine. Foto: Terje Pedersen

Da God kveld Norge snakket med Mads Hansen om de retusjerte bildene tidligere i mai sa han at det er kritikkverdig å retusjere seg tynnere, men at han får en bismak av måten den anonyme kontoen håndterer problemet på.

– Det er noe ekkelt med at det zoomes inn og ut på detaljer og inspiseres på kroppene til Vita og Wanda, forteller han.

– Et helt nytt kapittel av hva som ikke bør være greit

Det er ikke bare fotografer, og Instagram-politiet Mads Hansen som har fått med seg debatten om Mashadi-tvillingenes bilder. Flere kjendiser har kastet seg inn i debatten - TV-profil Aurora Gude (28) er særlig kritisk til redigeringen. Hun er for tiden aktuell i den nye sesongen av «71 grader nord kjendis».

REAGERER: Er det rart sosiale medier tuller med hodene våre, spør Aurora Gude på Instagram. Foto: auroragude @Instagram

Til God kveld Norge sier hun at hun er redd slik retusjering vil bidra til økt usikkerhet hos andre.

– Jeg synes det er helt feil å redigere seg tynnere eller penere da det bidrar til å gjøre alt presset i sosiale medier enda større. Ikke minst ville jeg blitt smågal selv om jeg skulle gå på gaten og se helt annerledes ut. Det hadde sett dumt ut når jeg er på TV også.

Hun påpeker at Mashadi-jentene er supervakre.

– Det er veldig trist at de ikke føler at de er fine nok og tyr til å redigere i så stor grad. (...) Jeg håper dette kan bidra til at de to søstrene åpner for en slags ny verden på Instagram som er ufiltrert og uredigert for å rette søkelyset på aksept for seg selv og at de er vakre slik de er, og at andre kan inspireres av dette, avslutter hun.

Lager humor av det

Morten Hegseth (35) var med i årets sesong av «Kompani Laurtizen» og spøker med at han og Vegard Harm (25) var castet som «årets first price-versjon» av Vita og Wanda - som var med året før dem.

På Instagram har han nå lagt ut et ironisk innlegg der han skriver at han innrømmer å ha gjort det samme:

Komiker Terje Sporsem (45) var deltaker i årets sesong av «Farmen Kjendis». Da han hørte om bilderedigeringen til tvillingene var han raskt på ballen:

«Jeg ser at Vita og Wanda får tyn fordi de har gjort endringer på bilder fra Kompani Lauritzen til egen fordel. Jeg vil bare si at noe slikt kunne jeg aldri gjort. Å gjøre seg selv bedre og kanskje til og med fremstille de andre litt ufordelaktig på et bilde tatt av TV2, er rett og slett dårlig gjort!!!»

Hva den anonyme brukeren sier om motivasjonen bak kontoen kan du lese mer om her.

Vita og Wanda Mashadi har fått tilsendt kommentarene i denne saken og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Deres samarbeidspartnere har ikke svart på God kveld Norges henvendelser.