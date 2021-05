Verdens dyreste nybil – og du gjetter aldri prisen

Rolls-Royce lager noen av de mest eksklusive og ekstravagante bilene på markedet. Men selv deres modellutvalg kan bli litt for folkelig, for noen.

Heldigvis finnes det råd. For det viser seg at Rolls-Royce ikke er fremmed for å bygge helt unike biler på bestilling. Vi har sett det før – blant annet med Rolls-Royce Swept Tail. En enorm, spesialbestilt GT-bil som ble bygget i 2017 – og som faktisk også har vært på tur i Norge!

Nå har det skjedd, igjen. Denne gangen topper de alt annet – og lager tre helt unike biler som også blir verdens dyreste. Vanskelig å tro? Tja, vent til du hører prislappen.

Sitter du? OK, da kjører vi på: Boat Tail, som den heter, koster drøyt 200 millioner kroner. To hundre millioner. 200... millioner!

Og til informasjon: Hvis du bor i Norge, kommer avgifter i tillegg.

Unikt

Men det er klart, de tre bilene er håndbygget og spesiallaget Rolls-Royce-er som med rette må kunne kalles unike. Plattformen er den samme som brukes i Phantom – og trolig får de også samme V12 twin turbo-motor.

Men tro ikke at dette er "hyllevare"-bil, av den grunn. For eksempel måtte Rolls-Royce produsere 1.813 helt nye deler for å fullføre bilen du ser bilder av her.

Så langt er det bare denne ene som er ferdig. De to andre vil også bli helt unike, men noe særlig mer enn det vil ikke Rolls-Royce si, ennå.

Det gjør ingenting, for det er nok å snakke om med den vi har her ...

Bil som minner om en båt – og som har tidenes mest eksklusive piknik-pakke. Sånt blir det plutselig verdens dyreste bil av, gitt.

Tungvint, men lekkert

Som du ser av bildene, er dette en slags cabriolet. Men det følger med et avtagbart tak med glassrute bak og B-stolper av karbon – mens selve taket er stoff. Det ser ganske enkelt utrolig tøft ut!

Men praktisk er det ikke. Det kreves flere personer for å få det av og på. Og derfor har Rolls-Roycen i tillegg et lite og langt mer praktisk stofftak som kan brukes hvis det blir plutselig væromslag.

Designet for øvrig gir maritime assosiasjoner. Ikke minst takket være "dekket" bak, den spesielle blåfargen og de rene og flytende linjene. Vi lar rett og slett bildene tale for seg.

Selv prikken over i-en

Ekteparet som har bestilt den blå utgaven (de vil være anonyme), er glade i sosiale lag. Det får de virkelig god anledning til å dyrke med denne bilen. Hele bakparten er nemlig en eneste, eksklusiv serveringsenhet. Og når vi sier eksklusiv, da mener vi bil til 200 millioner eksklusiv.

Dekslene bak er hengslet på midten og åpnes i 67 graders vinkel, slik at det får et sommerfugl-lignende utseende. Og under skjuler det seg to kister, som inneholder alt du trenger for tidenes mest overdådige piknik.

To-farget interiør får en ny mening.

Champagne og krystall

På den venstre siden finner du et dobbelt kjøleskap, et sett med champagneglass og eiernes favoritt-champagne: Armand de Brignac. Flaskene er naturligvis spesialtilpasset bilen og graverte. Nevnte vi forresten at kjøleskapet har den optimale temperaturen for nettopp denne spesifikke champagnen?

På høyre side finner du sølvtøyet og tallerkener. To cocktailbord kan svinges ut – og under disse er det to sammenleggbare stoler laget av karbon og skinn.

Ikke nok med det. Det er også en parasoll som kan heves, om du vil det. Den er selvsagt spesialdesignet av Rolls-Royce, den også.

Klokkene

Tror du forresten kjøperne av en slik bil liker klokker? Det kan du banne på. I dette tilfellet blir bilen levert med to stykk Bovet 1822-ur – en til hver. De er også helt unike – og designet for å matche bilen. De har også hver sin titanium-krybbe i bilen, hvor de kan plasseres når de ikke er på håndleddet. Det er selvsagt en egen oppbevaringslomme for reimene til klokkene.

Faktisk var det såpass at Rolls-Royce dro ut til hver av kundene og lærte mer om hvordan de levde, hvilke biler de hadde fra før og hvilken smak de hadde. Kort sagt: Tilfeldigheter er ganske effektivt utelukket, her.

Vi tar med at kjøperne av de to andre bilene skal være superstjernene Beyonce og Jay Z. Alle bilene er altså solgt – så selv om du skulle ha 200 millioner kroner til overs, kan du bare glemme å sikre deg en Boat Tail ...

