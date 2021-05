Fotballryktene: – Manchester City har bestemt seg for å selge Sterling

Raheem Sterling forlater Manchester City etter seks år. Og mulighetene øker for en Ronaldo-retur til Old Trafford, hevder tabloidene. Sjekk lørdagens ryktebørs her!

Se hva Ole Gunnar Solskjær tidligere har sagt om Kane og Ronaldo-ryktene øverst!

Manchester City har bestemt seg for å selge Englands landslagsprofil Raheem Sterling (26) denne sommeren. Sterling har spilt for City de siste seks årene, og klubben har gjort det klart at de ønsker seg bud på kantspilleren, melder The Daily Mail. Både Real Madrid og Barcelona har tidligere vist interesse for Sterling, som skal selges for å gi plass til nye stjernesigneringer på Etihad, skriver engelske aviser.

Samtidig er Barcelona straks i ferd med å fullføre signeringen av Manchester Citys klubblegende Sergio Agüero, og Liverpools midtbanespiller Georginio Wijnaldum. Begge to kommer gratis til Camp Nou etter at kontraktene i sine respektive klubber er gått ut, melder Sky Sports.

UNITED-RETUR? Cristiano Ronaldo kobles igjen til gamleklubben Manchester United. Foto: Miguel Medina

Den engelske avisen The Mirror slår fast at sparkingen av Andrea Pirlo øker mulighetene for en retur til Manchester United for superstjernen Cristiano Ronaldo. Fremtiden til Ronaldo i Juventus skal være usikker, og portugiseren utelukker ikke et comeback på Old Trafford.

Ryktene rundt Paul Pogbas fremtid har blusset opp igjen. Nå skriver italienske medier at 28-åringen er en drømmesignering for Juventus. Ifølge Calciomercato har Juventus foreløpig ikke langt inn et bud.

Chelseas manager Thomas Tuchel ønsker seg en ny langtidskontrakt med Chelsea. 47-åringens nåværende kontrakt går ut neste sommer. Telegraph melder om at partene allerede er i dialog om en forlengelse.

SELGER SPILLERE: Jürgen Klopp. Foto: Paul Ellis

Liverpoolkan tjene over 900 millioner kroner ved å selge åtte spillere i løpet av sommeren. Blant spillerne som er til salgs er Xherdan Shaqiri, Divock Origi og Takumi Minamino, skriver Liverpool Echo.

Real Madrids 28 år gamle midtstopper Raphael Varane, som er sterkt ønsket av Manchester United, gjør det klart at han ikke ønsker å skifte klubb i sommer, ifølge The Daily Mail.

West Ham United har gikk Paraguays landslagsstopper Fabian Balbuena, (29) beskjed om at kan finne seg en ny klubb når kontrakten går ut i juni. Han skal ikke være i David Moyes' fremtidsplaner. melder Football Insider.

Aston Villa er i ferd med å sikre seg Burnleys England U21-landslagsspiller Dwight McNeil (21), samt Norwich Citys argentinske angriper Emiliano Buendia (24). Det melder The Athletic.

Tidligere Chelsea-profil Oscar (29) ønsker seg en retur til Stamford Bridge - fire år etter at han forlot London-klubben til fordel for kinesiske Shanghai Port, ifølge Goal.