Økt press om å utsette gjenåpning etter smitterekord i Storbritannia

Det er to måneder siden sist det var registrert så høye smittetall i Storbritannia som fredag.

Over 4000 smittetilfeller ble registrert, og R-tallet er nå over 1, skriver Independent. Det betyr at smitten er stigende.

Den kraftige økningen i antall nye tilfeller har ført til et press mot den britiske regjeringen om å å vente med å gjenåpne ytterligere, skriver avisen.

21. juni er planen å innføre det siste trinnet i gjenåpningsplanen, trinn 4. Det innebærer blant annet å fjerne alle tiltak som går på sosial kontakt, åpne nattklubber og øke antall deltakere på offentlige arrangement.

Slår alarm

En rekke eksperter slår alarm om tidsplanen til Johnson.

Professor Timothy Gowers ved Universitetet i Cambridge sier til The Guardian at det «kan få konsekvenser veldig, veldig raskt» hvis regjeringen feilvurderer risikofaktorer som nye virusvarianter.

– Ulempen med å være litt mer forsiktig er ganske mye mindre enn ulempen hvis det går galt, sier Gowers.

Statsminister Boris Johnson mener det er for tidlig å si på nåværende tidspunkt om hva de burde gjøre og ikke.

Men økningen av den indiske virusvarianten i Storbritannia gjør at «det kan hende vi må vente» med å fjerne ytterligere tiltak, sa Johnson til The Guardian torsdag. Men han sa også at «dataene for øyeblikket» ikke tyder på det.

Opp til en tredel av alle tilfellene som blir oppdaget i Storbritannia nå, er smittet med den indiske virusvarianten. Varianten har blitt knyttet til en økning i tilfeller ulike steder rundt om kring i landet.

Det er imidlertid uklart for myndighetene foreløpig om økningen i antall smittede dreier seg om at aktiviteten i befolkningen er høyt, eller om det er fordi den indiske varianten smitter flere, skriver The Guardian.

Professor: Bedre stilt om vi venter

Professor Christina Pagel ved London Global University mener man bør vente med å innføre trinn 4 i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

– Hvis vi kan utsette reisning til andre land og trinn 4 til en mye større andel av befolkningen er vaksinert med to doser, er vi mye, mye bedre stilt, sier hun til Independent.

– Vi er kun to måneder unna det, det er ikke lenge å vente. Det jeg ikke vil er at nye tiltak må innføres, sier hun.

Medisinprofessor Paul Hunter ved University of East Anglia sier at dersom man blir nødt til å innføre nye tiltak etter at man har åpnet igjen, vil tiltakene bli innført lokalt eller regionalt.

En slik taktikk har man i Norge.

Antallet sykehusinnleggelser har også økt i Storbritannia den siste uken. Økningen er på 25 prosent, ifølge Independent. Ifølge eksperter som avisen har snakket med, vil det avgjørende for om man åpner samfunnet ytterligere 21. juni handle om vaksinene virker.

– Vaksinen ser definitivt ut til å virke. Langt på nær så mange er smittet nå, sier lege Helen Wall, ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet i Bolton i England.

Over halvparten av den voksne befolkningen i Storbritannia har fått minst en vaksinedose. I Norge har nesten 30 prosent fått første dose.