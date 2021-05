Colombias regjering setter inn militæret mot demonstrasjoner

Colombias president Ivan Duque sier at militæret vil kalles inn for å få bukt med de store demonstrasjonene i landet. Flere døde i sammenstøt fredag.

– Fra og med i kveld, vil militæret bistå politiet med maksimal kapasitet i byen Cali, kunngjorde Duque.

Han sa at 7000 tjenestepersoner sendes ut for å bedre veisperringene, inkludert medlemmer av militæret – uten å gi ytterligere informasjon, dette skriver Reuters.

Tre mennesker døde under sammenstøt i byen fredag, ifølge myndighetene.

Mange drept

Det har vært stor uro i landet i flere uker, og myndighetene har registrert 49 dødsfall i demonstrasjoner og sammenstøt til nå. Blant dem var to politibetjenter.

Human Rights Watch (HRW) mener det reelle tallet er 63.

De siste dødsfallene skjedde etter sammenstøt mellom «de som blokkerte og de som forsøkte å ta seg gjennom» en barrikade, ifølge Cali-ordfører Jorge Ivan Ospina.

Videobilder viser en mann som ligger i en blodpøl, mens en annen mann står i nærheten med en pistol i hendene. Den siste mannen blir så angrepet av en gruppe mennesker.

«Vanvittig situasjon»

Ospina beklager det han beskriver som en «vanvittig situasjon med død og smerte».

– Vi kan ikke tillate at dette fortsatt skjer i Cali. Vi kan ikke la oss friste inn i vold og død, la han til.

Demonstrasjonene startet i slutten av april som en protest mot en foreslått skattereform. Denne ble senere trukket tilbake, men protestene har fortsatt.

Politiets håndtering av dette har blitt møtt med internasjonal kritikk.

Overtramp

Det har vært samtaler mellom protestledere og regjeringen i to uker, men de har ikke båret frukter.



Protestlederne krever at regjeringen anerkjenner overtramp fra sikkerhetsstyrkene.

Regjeringen erkjenner at det finnes enkelte råtne epler blant sikkerhetsstyrkene, men hevder at venstreorienterte geriljagrupper og Farc-opprørere har infiltrert demonstrasjonene for å hisse til vold og hærverk.