Ikke mulig å bestille billetter til Wizz Airs innenriksflyginger i sommer

Verken til Bergen, Trondheim, Stavanger eller Tromsø er det mulig å bestille billetter til flyginger etter 13. juni, skriver Dagens Næringsliv.

Det samme gjelder Ålesund, Harstad/Narvik, Bodø, Haugesund, Kirkenes og Alta.

Heller ikke på flere av utenriksflygingene er det mulig å bestille billetter på nett.

Wizz Airs kommunikasjonsavdeling har ikke svart på henvendelser fra avisen, og Avinor ønsker ikke å kommentere saken.

I februar la Wizz Air ned sin base i Trondheim etter bare tre måneders drift. Om basen på Gardermoen også legges ned, vil det ikke overraske Norges Flygerforbund.

– Dette er vanskelig å kommentere, basert på at det ikke er bekreftet av selskapet. Jeg er dog ikke overrasket dersom dette er tilfelle da jeg vil tro at Wizz Airs businesscase var basert på at Norwegian ikke klarte seg. Med et rekonstruert og refinansiert Norwegian, samt Flyr, SAS og Widerøe går nok ikke tallene opp, sier Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, til avisen.

Etter det NTB kjenner til har Luftfartstilsynet varslet Wizz Air om at tilsynet ønsker å gjennomføre en inspeksjon av selskapets base på Gardermoen 16. juni.

Wizz Airs etablering i Norge i fjor høst har vært omstridt, ikke minst på grunn av selskapets holdning til fagorganiserte.