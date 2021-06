Dette er de beste målene i EM-historien, men hvilket er aller best?

«Tidenes EM-mål» torsdag fra 20.00 gratis på TV2.no eller på TV 2 Sport 2 og Play!

Fredag 11. juni starter endelig fotball-EM når Italia tar imot Tyrkia på Olympiastadion i Roma.

De neste ukene skal flotte scoringer, herlige feiringer og dramatiske vendinger prege Fotball-Europa, og i den anledning inviterer nå TV 2 sine seerne med på en kåring av tidenes EM-mål.

Har du en personlig favoritt fra noen av de 15 foregående utgavene av EM? Langskuddet du bare ikke KAN glemme? Volleyen, chippen eller det vanvittige frisparket? I så fall er det bare å benke seg foran TV-skjermen torsdag kveld.

Programleder Jan-Henrik Børslid sitter klar, og har med seg prominente gjester til å lose deg gjennom åtte puljer med til sammen 32 magiske mål.

Her i saken kan du allerede nå få en forsmak på scoringene, og bestemme deg for hvilke som er dine favoritter!

Avstemmingen foregår via TV 2 Sportens app, der den scoringen som får flest stemmer i hver av åtte puljer går videre til et sluttspill.

Der skjer også alt etter utslagsmetoden. Kvartfinaler, semifinaler og finalen avgjøres også av seerne via deres mobiltelefoner.

Her er puljene og kandidatene i TV 2s kåring «tidenes EM-mål»:

A

Cristiano Ronaldo, Portugal vs Ungarn, 2016

Maniche, Portugal vs Nederland, 2004

Jon Dahl Tomasson, Danmark vs Sverige, 2004

Michel Platini, Frankrike vs Jugoslavia, 1984

B

Dimitri Payet, Frankrike vs Romania, 2016

Marc Overmars, Nederland vs Jugoslavia, 2000

Zlatan Ibrahimovic, Sverige vs Italia, 2004

Henrik Larsson, Sverige vs Bulgaria, 2004

C

David Trezeguet, Frankrike vs Italia, 2000

John Jensen, Danmark vs Tyskland, 1992

Frank de Boer, Nederland vs Frankrike, 2000

Karel Poborsky, Tsjekkia vs Portugal, 1996





D

Antoine Griezmann, Frankrike vs Island, 2016

Steffen Iversen, Norge vs Spania, 2000

Luis Figo, Portugal vs England, 2000

Antonin Panenka, Tsjekkoslovakia vs Vest-Tyskland, 1976





E

Marco van Basten, Nederland vs Sovjet, 1988

Marek Hamsik, Slovakia vs Russland, 2016

Pietro Anastasi, Italia vs Jugoslavia, 1968

Rafael van der Vaart, Nederland vs Portugal, 2012

F

Sami Khedira, Tyskland vs Hellas, 2012

Davor Suker, Kroatia vs Danmark, 1996

Tomas Brolin, Sverige vs England, 1992

Zlatan Ibrahimovic, Sverige vs Hellas, 2008

G

Mario Balotelli, Italia vs Tyskland, 2012

Michael Ballack, Tyskland vs Østerrike, 2008

Paul Gascoigne, England vs Skottland, 1996

Ronnie Whelan - Irland vs Sovjet, 1988





H

Xherdan Shakiri, Sveits vs Polen, 2016

Zinedine Zidane, Frankrike vs Spania, 2000

Hal Robson-Kanu, Wales vs Belgia, 2016

Zlatan Ibrahimovic, Sverige vs Frankrike, 2012

Blant kandidatene som ikke nådde helt opp var spillere som Andrea Pirlo, Rui Costa, Wesley Sneijder, Milan Baros, Jakob Blaszczykowski og Wayne Rooney.

Se «Tidenes EM-mål» torsdag fra 20.00 og bidra til den med å gi dine egne stemmer!