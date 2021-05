Haga fikset norsk straffeseier mot Latvia

De norske spillerne kunne juble for sin andre seier i årets mesterskap da Haga satte pucken i mål på Norges sjette forsøk. Lagene hadde før det scoret én gang hver i straffeslagkonkurransen.

Norge hadde marginene på sin side. VM-verten Latvia satte to straffer i stolpen.

Må i karantene

VG melder at troppen like etter kampen fikk beskjed om at de må sitte i hotellkarantene når de kommer hjem til Norge etter mesterskapet, slik Vipers må etter at de i helgen spiller Final4 i Mesterligaen.

– Det er helt uforståelig og helt urimelig. Vi har ikke forståelse for det, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til VG.

Selv om mesterskapet har et strengt smittevernregime, faller de ikke innunder unntaket som er gitt OL- og Paralympicskandidater og profesjonelle fotballspillere.

Bor i isolasjon med vakter som ikke slipper oss ut av hotellet, for å representere landet vårt, i VM. Tester annenhver dag. Eget fly hjem. Karantenehotell i 10 dager. Idrettsnasjonen Norge 🇳🇴 pic.twitter.com/T7PnGCTvtV — Mats Rosseli Olsen (@MRosseliOlsen) May 28, 2021

Et lite kvartfinalehåp

Etter fem kamper har Petter Thoresens lag fem poeng og ligger 7.-plass i gruppe B. De fire beste tar seg til kvartfinalene. Latvia holder den siste plassen med åtte poeng.

Selv om det seier, var det litt surt at det norske laget ikke avgjorde i ordinær tid. Norge totaldominerte tredje periode, der stortalentet Emilio Pettersen tidlig fikset en 3-2-ledelse. Canada-proffen posisjonerte seg fint og skjøt direkte på pasningen til Mats Rosseli Olsen.

21-åringen spiller sitt første seniormesterskap. Han scoret to mål for Norge i siste oppkjøringskamp, men fredagens fulltreffer var hans første som teller.

Keepertabbe

En tabbe fra Henrik Haukeland sendte Latvia inn i kampen igjen. På merkelig vis slapp Norges målvakt inn en lav puck fra Kristians Rubins under seg og i nettet. Utligningen kom snaut åtte minutter etter Pettersens scoring.

Rett før 3-3 bommet Mathis Olimb på åpent mål i et norsk overtallsspill.

Norge fikk en frisk start da Sondre Olden scoret allerede etter vel fire minutter, men resten av første periode var nitrist sett med norske øyne. Defensivt slo Petter Thoresens lag sprekker gang på gang, og det var ikke ufortjent at Renars Krastenbergs utlignet med et rapt langskudd.

Farlige

Latvia fikk lov til å boltre seg i overganger, og de kom stadig til farlige to-mot-én-situasjoner. Det kunne sett stygt ut om det ikke hadde vært for en god målvakt i Henrik Haukeland.

På tampen av perioden satte Ronalds Kenins inn 2-1 for Latvia. Det så vel enkelt ut mot et norsk lag i balanse.

Norge måtte heve seg mange hakk, og det gjorde de også etter en pauseprat. 68 sekunder ut i andre periode utlignet Ken André Olimb med en klassescoring.

Han snappet pucken i midtsonen og satte den øverst i krysset alene med keeper.

– Jeg hadde heldigvis nok krefter til å komme meg helt fram. Jeg hadde syre helt opp etter ørene, sa Olimb til V4 om scoringen.

Norge har igjen gruppekamper mot USA lørdag og Kasakhstan mandag.

