Avslutter redningsaksjon utenfor Lindesnes

Politiet startet en redningsaksjon etter to personer torsdag. Den ble avsluttet fredag uten resultat.

To voksne menn ble meldt savnet torsdag, og politiet iverksatte søk.

Nå avsluttes søket, uten at det er gjort funn.

– Det er gjort grundig søk over et større område torsdag og fredag. Dersom de er i sjøen, eller i sjønære områder er den medisinsk-faglige vurderingen at det dessverre ikke er mulig å overleve, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.



Nå gjør politiet videre søk etter antatt omkomme.

Per nå har politiet lite informasjon om hva som kan ha skjedd i forkant av at de to mennene ble meldt savnet.

– Parallelt med redningsaksjonen så har vi rutinemessig startet en etterforskning. Det er for å avdekke hva som har skjedd. Men det er vanskelig når man ikke har vitner, sier Arnesen.

Politiet planlegger også videre søk gjennom helgen.

De er fortsatt interessert i opplysninger i saken og ber om at de som kan ha informasjon om å ringe 02800.