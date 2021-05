Bekymring etter Carlsen-smell: – En veldig dårlig idé å gi folk liv

Se hele intervjuet med Carlsen øverst!



Etter to lite minneverdige remis på rad slo Carlsen til med en klar triumf i fredagens tredje parti. Der utspilte han sin aserbajdsjanske motstander med hvite brikker.

Med det hadde Carlsen skaffet seg et grep i semifinaleduellen. Han ville fått med seg en ledelse etter første dag om han hadde klart minst remis i det fjerde partiet.

I stedet ble han satt på plass av Radjabov. Etter 54 trekk ga det norske sjakkesset opp og måtte tåle utligning i semifinalekampen. Det var første gang at Radjabov slo Carlsen i et Champions Chess Tour-parti.

Det liker TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer dårlig.

– Jeg er bekymret for den selvtilliten Radjabov får av endelig å slå Magnus. Det er første gang aserbajdsjaneren slår Magnus i denne Champions Chess Tour. Tidligere har han ofte fått gode stillinger, men hvor han har vært litt tam, for passiv og ikke gått for seieren. Da har Magnus reddet seg inn. Hvis Radjabov har fått blod på tann og følt seg kapabel til å slå Magnus, har vi sett ham bygge opp fordelaktige situasjoner tidligere, sier Hammer i TV 2s studio.

Carlsen var svært skuffet etter fredagens semifinale.

– Det er en veldig dårlig idé å gi folk liv. Det har blitt mye remis mot ham, men han slår meg veldig, veldig sjelden. Da er det ekstra dumt med et tap som gir ham håp om at han kan slå meg, sier han til TV 2.

Står det uavgjort også etter lørdagens fire hurtigsjakkpartier, blir det omspill med lynsjakk og eventuelt armageddon om finaleplassen.