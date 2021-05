Derfor skapte hunden kaos i statsministerboligen

Boris Johnsons tidligere høyre hånd og politiske rådgiver snakket denne uken ut om dramaet som utspilte seg da koronapandemien traff og mange land stengte ned 12. mars i fjor.

For mens mange europeiske land stengte, kunne folk leve nokså normalt i Storbritannia denne dagen.

Midt i planleggingen av Storbritannias første nedstenging, var Boris Johnsons forlovede i ferd med å gå «bananas» på grunn av et medieoppslag om hunden deres.

Det hevder den omstridte rådgiveren Dominic Cummings, som frem til november i fjor var Johnsons politiske rådgiver.

Han mener at statsministerens forlovede, Carrie Symonds, distraherte statsministeren i et viktig øyeblikk da pandemien traff Storbritannia i mars i fjor.

Storbritannias statsministers tidligere spesialrådgiver, Dominic Cummings, er klar i kritikken mot Boris Johnson Foto: Jonathan Brady

Kunne spart titusener av liv

Denne uken forklarte han seg i en høring til Underhuset om myndighetenes håndtering av pandemien. Han er klar i kritikken mot statsministeren.

Her er noe av det Cummings trakk frem under høringen:

Hvis regjeringen hadde gjort jobben sin, kunne titusener av menneskelig vært spart.

Eldre smittet andre på sykehjemmene, fordi de ble sendt hjem fra sykehus uten å bli testet.

Helseminister Matt Hancock burde fått sparken for 15-20 feil han har gjort.

Statsministeren ignorerte råd om å stenge ned landet på nytt i fjor.

Statsministerens tidligere høyre hånd fortsatte med å hevde at i stedet for å fokusere på korona, ble regjeringen fortært av en potensiell bombekampanje i Midtøsten på forespørsel fra Donald Trump og en «triviell» historie i The Times om hunden Dilyn.

Mens myndighetene jobbet for fullt med å utarbeide en strategi for å bekjempe Covid-19, holdt de også toppmøter om potensiell militær handling i Midtøsten.

Samtidig satt statsministerens forlovede, Carrie Symonds, og leste i avisen The Time, ifølge Cummings. Der fikk hun straks øye på en artikkel om kjæledyret deres, Dilyn.

Planla å gi hunden nytt hjem

I artikkelen sto det blant annet at paret planla å gi hunden Dilyn, som ennå ikke var stueren, et nytt hjem når babyen deres ble født, fordi paret var lei av hunden. Det ble spekulert i om hunden var blitt et problem.

SKAPTE PROBLEMER: En artikkel i The Times om hunden Dilyn skulle skape store problemer da pandemien inntraff Storbritannia i fjor. Foto: Oli Scarff

Da skal Symonds ha blitt oppgitt og kalt det for «bare søppel», og angivelig villet at kommunikasjonsfolkene skulle ta seg av saken.

Fullstendig kaos

Da landets ledere samlet seg for å utarbeide strategien mot Covid-19, måtte de ifølge Cummings stoppe opp midt i møtet, fordi myndighetene prøvde å sjonglere med den truende helsekrisen med krav fra Donald Trumps hvite hus om felles bombeangrep i Irak.

KJÆRLIGHET: Statsminister Boris Johnson sammen med hunden Dilyn. Foto: Dylan Martinez

Videre på møtet sa statsministerens tidligere rådgiver at alt som hadde med regjeringens kriseutvalg, Cobra og Covid-19 å gjøre den dagen, ble svært forstyrret på grunn av alle møtene som foregikk samtidig.

Og så var det hunden, Dilyn.

– Det høres så surrealistisk ut at det umulig kunne være sant, men den dagen hadde også The Times publisert en stor artikkel om statsministeren og kjæresten hans og hunden deres, og statsministeren ble helt bananas av dette — og mente at kommunikasjonsansatte måtte ta seg av det, sa Cummings.

Han legger til:

– Så vi hadde denne helt sinnssyke situasjonen, der en del av bygningen spurte om vi skulle bombe Irak, en annen del diskuterte om vi skulle i karantene eller ikke — og så har vi statsministerens kjæreste som går bananas om noe så bagatellmessig.