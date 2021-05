Republikanerne setter stopper for 6. januar-kommisjon

Republikanerne i Senatet hindrer som ventet at det oppnevnes en kommisjon for å granske stormingen av Kongressen i januar.

Forslaget fikk 54 stemmer under fredagens avstemning. Det er seks færre enn det som trengtes for å i det hele tatt vurdere kommisjonen som Representantenes hus hadde lagt på bordet.

Lovforslaget ble vedtatt i Representantenes hus tidligere denne måneden. Da fikk forslaget støtte fra 35 republikanere.

Totalt døde fire personer da en horde med Trump-tilhengere stormet Kongress-bygningen, og en politibetjent kollapset og døde like etter av et hjerteinfarkt.

Ifølge New York Times tok også to politifolk livene sine i dagen etter stormingen.

Donald Trump, som på det tidspunktet var avtroppende president, holdt et folkemøte like før stormingen. Der lanserte han ideen om å marsjere mot Kongress-bygningen, og hevdet feilaktig at valget som fant sted i november var stjålet fra ham.

Horden med tilhengere som stormet bygningen, sa de gjorde det fordi valget var stjålet.

Dermed ser håpet om en tverrpolitisk gransking ut til å bli lagt i grus. Representantenes hus vedtok tidligere i mai å opprette en kommisjon på ti medlemmer, med like mange demokrater som republikanere.

Mange republikanere vil gjerne legge bak seg de voldelige opptøyene, der Trump-tilhengere ledet an. Tidligere president Donald Trump, som fortsatt har et godt grep om partiet, har kalt kommisjonen en felle fra demokratenes side.

Voteringen ble regnet som en test av republikanernes lojalitet til ekspresidenten. Utfallet er dermed en pekepinn på innflytelsen til Trump, som 6. januar oppfordret sine tilhengere til å marsjere mot Kongressen.

Flere politifolk som kjempet mot inntrengerne, og familien til en politimann som døde, ba på forhånd de republikanske senatorene om å støtte opp om en granskingskommisjon.

Partiets senatorer frykter at kommisjonen vil bli brukt politisk mot dem.

Granskingen er foreslått utformet på samme måte som granskingen etter terrorangrepene 11. september 2001. Kommisjonen med ti medlemmer skulle komme med anbefalinger innen året om hvordan Capitol kan sikres bedre og lignende hendelser unngås.

